Spor Toto Süper Lig: FTA Antalyaspor: 1 - Beşiktaş: 3 (Maç sonucu)
Spor Haberleri
- Spor Toto Süper Lig: FTA Antalyaspor: 1 - Beşiktaş: 3 (Maç sonucu) Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında FTA Antalyaspor, sahasında karşılaştığı Beşiktaş'a 3-1 mağlup oldu.
- Spor Toto Süper Lig: FTA Antalyaspor : 1 - Beşiktaş : 3 (Maç sonucu)
ANTALYA - Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında FTA Antalyaspor, sahasında karşılaştığı Beşiktaş'a 3-1 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
54. dakikada sol kanattan Masuaku'nun kullandığı köşe vuruşunda, penaltı noktasında topa iyi yükselen Aboubakar kafayla meşin yuvarlağı ağlara gitti. 62. dakikada sol kanattan Fredy'in ceza sahası içine ortasında Veysel Sarı'nın kafa vuruşu az farkla üstten auta gitti.
76. dakikada Larsson'un pasında ceza alanı dışında topla buluşan Fredy'in sert şutu üstten dışarı gitti.
80. dakikada Redmond'u ceza alanı sol çaprazında düşüren Bünyamin Balcı'ya sarı kart gösterildi. VAR, uyarısının ardından pozisyonu inceleyen hakem Mete Kalkavan, Bünyamin Balcı'yı kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.
84. dakikada Redmond'un kullandığı serbest vuruşta arka direkte Tayfur Bingöl'ün kafayla çevirdiği topu karambolde önünde bulan Cenk Tosun, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 90. dakikada sağ kanattan ceza sahası içine giren Tayfur Bingöl'ün pasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Aboubakar'ın sert şutu üst direğe de çarparak kale çizgisini geçti. Stad: Corendon Airlenes Park
Hakemler: Mete Kalkavan xx, Serkan Çimen xx, Deniz Caner Özaral xx
FTA Antalyaspor: Helton Leite x, Bünyamin Balcı x, Veysel Sarı x, Ömer Toprak xx, Cemali Sertel x, Erdal Rakip x (Floranus dk. 88 ?), Fernando Martins xx, Doğukan Sinik xx (Ndao dk. 69 x), Sam Larsson x (Bertuğ Yıldırım dk. 87 ?), Fredy xx, Haji Wright x
Yedekler: Ataberk Dadakdeniz, Floranus, Emre Uzunhan, Bertuğ Yıldırım, Ufuk Akyol, Nakajima, Mampassi, Ghacha, Szabo
Teknik Direktör: Nuri Şahin
Beşiktaş: Mert Günok xx, Rosier xx (Tayfur Bingöl dk. 70 xx), Welinton xx, Saiss xx, Masuaku xx (Necip dk. 90+5 ?), Hadziahmetovic x, Gedson Fernandes xx, Redmond xx, Maxim x (Onur Bulut dk. 46 xx), Cenk Tosun xxx (Muleka dk. 90+5 x ?), Aboubakar xxx (Umut Meraş dk. 90+5 ?)
Yedekler : Ersin Destanoğlu, Hutchinson, Kerem Atakan Kesgin, Berkay Vardar, Semih Kılıçsoy
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Goller: Ömer Toprak (dk. 32) (FTA Antalyaspor), Aboubakar (dk. 54 ve 90), Cenk Tosun (dk. 84) (Beşiktaş)
Kırmızı kart: Bünyamin Balcı (dk. 83) (FTA Antalyaspor)
Sarı kart: Fernando (FTA Antalyaspor)