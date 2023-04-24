Spor Toto Süper Lig: FTA Antalyaspor: 0 Sivasspor: 2 (İlk yarı)
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Süper Lig'in 31. hafta karşılaşmasında FTA Antalyaspor, sahasında Sivasspor'u ağırlıyor.
Süper Lig'in 31. hafta karşılaşmasında FTA Antalyaspor, sahasında Sivasspor'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısını konuk ekip 2-0 önde tamamladı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
4. dakikada savunmada Veysel Sarı'nın kısa pasında araya giren Saiz, kaleci Helton'u geçmeden pasını Yatabare'ye bıraktı, bu futbolcu da topu filelere gönderdi. 0-1
18. dakikada Saiz'in uzun pasında ceza alanı sağ çaprazda topla buluşan Yatabare'nin şutu kalecinin müdahalesiyle direğe çarparak kornere gitti.
19. dakikada Antalyaspor ceza alanı içinde korner sonrası Yatabere'nin sektirdiği top Fernando'nun eline çarpan top sonrası yapılan VAR kontrolünde hakem penaltı noktasını gösterdi.
22. dakikada Gradel, penaltı atışını gole çevirdi. 0-2
23. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un sağ kanattan ceza alanı içine kestiği ortada Yatabare'nin vuruşu yan kale direğinden oyun alanına döndü.
33. dakikada Fernando'nun pasında ceza yayı yakınında topla buluşan Larsson'un sert şutu üst kale direğinden oyun alanına döndü.
42. dakikada Larsson'un pasında ceza alanı sol çaprazda topla buluşan Güray Vural'ın sert şutunu kaleci kornere çeldi.
43. dakikada Bünyamin Balcı'nın sağ kanattan ceza alanı arka direğe doğru kestiği ortada Wright'ın kafasını kaleci kurtardı.
Stad: Corendon Park
Hakemler: Abdülkadir Bitigen x, Cevdet Kömürcüoğlu x, Abdullah Bora Özkara x
FTA Antalyaspor: Leite x, Bünyamin Balcı x, Emrecan Uzunhan x, Veysel Sarı x, Güray Vural x, Ufuk Akyol x, Ndao x, Larsson x, Doğukan Sinik x, Fernando x, Wright x
Yedekler: Ataberk Dadakdeniz, Floranus, Cenmali Sertel, Erdal Rakip, Fredy, Bertuğ Yıldırım, Ömer Toprak, Nakajıma, Mampassi, Ghacha
Teknik Sorumlu: Alfons Franciscus Groenendijk
Sivasspor: Ali Şaşal Vural x, Murat Paluli x, Appindangoye x, Camara x, Goutas x, Hakan Arslan x, Erdoğan Yeşilyurt x, Charisis x, Saiz xx, Gradel xx, Yatabare xx
Yedekler: Muammer Zülfikar Yıldırım, Cofıe, Robin Yalçın,Njıe, Emre Gökay, Ulvestad, Ahmed Musa, Medına, Caner Osmanpaşa, Mehmet Albayrak
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Goller: Yatabere (dk. 4) Gradel (dk. 22 pen)(Sivasspor)
Sarı kart: Yatabare (Sivasspor) - ANTALYA