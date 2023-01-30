Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 2 Kasımpaşa: 1 (İlk yarı) Spor Haberleri Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı sarı-lacivertlilerin 2-1 üstünlüğü ile sonuçlandı. Maçtan dakikalar (İlk yarı) 8. dakikada Yasin Özcan'ın sol kanattan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Bahoke'nin sağ çaprazdan şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı. 20. dakikada İrfan Can Kahvecinin sol taraftan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içi uzak kale direğinde iyi yükselen Valencia'nın yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşunda top kaleci Erdem'de kaldı. 24. dakikada Ahmet Engin'in sol taraftan içeri çevirdiği topta Fall'ın şutu Lincoln'e de çarparak filelere gitti. 0-1 34. dakikada Batshuayi'nin savunma arkasına gönderdiği topla buluşan Enner Valencia, ceza sahası içinde Graovac'ın müdahalesi ile yerde kalınca hakem Volkan Bayarslan, penaltı noktasını gösterdi. 35. dakikada Valencia'nın kullandığı penaltı atışında top yan direkten oyun alanına geri döndü. VAR'dan gelen uyarının ardından hakem Volkan Bayarslan, kaleci Erdem'in vuruştan önce kale çizgisini terk ettiğini işaret ederek atışı tekrarlattı. 37. dakikada bir kez daha beyaz noktanın başına geçen Valencia, topu kaleci Erdem'in sağından ağlara yolladı. 1-1 39. dakikada Arda Güler'in pasında sağ kanatta topla buluşan Ferdi'nin içeriye ortasında Valencia plase bir vuruşla meşin yuvarlağı sağ kale direğinin dibinden ağlarla buluşturdu.. 2-1 Stat: Ülker Hakemler: Volkan Bayarslan xx, Serkan Ok xx, Samet Çiçek xx Fenerbahçe: Altay Bayındır xx, Ferdi Kadıoğlu xx, Samet Akaydin xx, Szalai xx, Lincoln xx, Arao xx, Zajc xx, Arda Güler xx, İrfan Can Kahveci xx, Batshuayi xx, Valencia xx Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Gustavo Henrique, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş, Rossi, Serdar Dursun, Crespo, Luan Peres, İsmail Yüksek, Emre Mor Teknik Direktör: Jorge Jesus Kasımpaşa: Erdem Canpolat xx, Tirpan xx, Ryan Donk xx, Graovac xx, Yasin Özcan xx, Hajradinovic xx, Eysseric xx, Fall xx, Mounir Chouir xx, Ahmet Emin Engin xx, Bahoken xx Yedekler: Ertuğrul Taşkıran, Tunay Torun, Yunus Mallı, Tarkan Serbest, Sadık Çiftpınar, Feyzi Yıldırım, Selim Dilli, Aytaç Kara, Berat Kalkan, Ali Demirel Teknik Direktör: Selçuk İnan Goller: Enner Valencia (dk. 37 pen. ve 39) (Fenerbahçe), Fall (dk. 24) (Kasımpaşa) Sarı kartlar: Ryan Donk, Mickael Tirpan (Kasımpaşa), Arda Güler (Fenerbahçe) - İSTANBUL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Fenerbahçe Kasımpaşa Valencia Spor Haberler

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