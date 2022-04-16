Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 1 Göztepe: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe sahasında Göztepe ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı sarı-lacivertlilerin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

4. dakikada sağ taraftan Mert Hakan Yandaş'ın kullandığı köşe vuruşunda beyaz noktada topa iyi yükselen Serdar Aziz meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

18. dakikada Soner'in ceza sahası içi sağ taraftan yaptığı ortada, arka direkte Moubandje'nin şutunda top Altay'da kaldı.

42. dakikada Soner'in pasında ceza sahası içine topla giren Tijanic'in şutunda Altay topu kornere çeldi.

43. dakikada Soner'in sol kanattan yaptığı ortaya Halil Akbunar'ın ceza sahası içi sağ tarafından gelişine uzak direğe yaptığı vuruşunda top dışarı gitti.

Stat: Ülker

Hakemler: Yasin Kol xx, Volkan Ahmet Narinç xx, Candaş Elbil xx

Fenerbahçe: Altay Bayındır xx, Bright Osayi-Samuel xx, Serdar Aziz xxx, Kim Min-jae xx, Ferdi Kadıoğlu xx, Miguel Crespo xx, Miha Zajc xx, Diego Rossi xx, Mert Hakan Yandaş xx, Dimitrios Pelkas x (Attila Szalai dk. 31 x), Serdar Dursun xx

Yedekler: Berke Özer, Nazım Sangare, Marcel Tisserand, Filip Novak, Jose Sosa, Luiz Gustavo, Arda Güler, Mergim Berisha, Enner Valencia

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Göztepe: Kenan Piric x, Murat Paluli x, Dino Arslanagic x, Kahraman Demirtaş x, Berkan Emir x, Soner Aydoğdu xx, Halil Akbunar xx, Yalçın Kayan x, David Tijanic x, François Moubandje xx, Franco Di Santo x

Teknik Direktör: Stjepan Tomas

Yedekler: Arda Özçimen, Kerim Alıcı, Marko Mihojevic, Efe Can Saçıkara, Atakan Çankaya, Yusuf Talum, Lourency, Makana Baku, Ege Özkayımoğlu, Adis Jahovic

Gol: Serdar Aziz (dk. 4) (Fenerbahçe) - İSTANBUL