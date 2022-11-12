Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 1 Giresunspor: 0 (İlk yarı) Spor Haberleri Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, Giresunspor'u konuk ediyor. Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, Giresunspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. Maçtan dakikalar (İlk yarı) 16. dakikada orta sahanın solunda rakibinden topu kapan Borja Sainz, ceza sahası önüne kadar gelip savunmanın arkasına sarkan Serginho'yu gördü. Kaleciyle karşı karşıya kalan bu futbolcunun şutunda Altay topu kornere çeldi. 18. dakikada orta sahadan aldığı pasla rakip ceza sahasına kadar seri çalımlarla giden Ferdi Kadıoğlu, Arias'ın müdahalesi sonrasında yerde kalırken Hakem Arda Kardeşler penaltı noktasını gösterdi. 19. dakikada Ferdi'nin düşürülmesiyle kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Valencia, meşin yuvarlağı ve kaleciyi farklı köşelere göndererek takımını öne geçirdi. 1-0 40. dakikada orta sahadaki top kapma mücadelesinde Perez'e yaptığı hareket sonrasında ikinci sarı kartını gören Joao Pedro, kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Stat: Ülker Hakemler: Arda Kardeşler xx, Serkan Olguncan xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx Fenerbahçe: Altay xx, Ferdi xxx, Serdar Aziz xxx, Atilla Szalai xx, Alioski xx, Arao xxx, Zajc xx, Rossi xx, İrfan Can xx, Valencia xxx, Joao Pedro x Yedekler: Ertuğrul Çetin, Arda Güler, Serdar Dursun, Osayi Samuel, Crespo, Çağatay Kurukalıp, Yusuf Kocatürk, İsmail Yüksek, Yiğit Efe Demir, Emre Mor Teknik Direktör: Jorge Jesus Giresunspor: Onurcan xx, Campuzano xx, Arias xx, Perez xx, Alper xx, Serginho x, Navarrete xx, Kuwas x, Borja Sainz xxx, Görkem x, Bajic x Yedekler: Ferhat Kaplan, Sergen Piçinciol, Senghor, Doğan Can, Rahmetullah, Oğulcan, Murat Cem, Savicevic, Kadir Seven, Şahin Dik Teknik Direktör: Hakan Keleş Gol: Valencia (dk. 19 pen.) (Fenerbahçe) Kırmızı kart: Joao Pedro (dk. 40) (Fenerbahçe) Sarı kart: Perez (Giresunspor) - İSTANBUL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Giresunspor Fenerbahçe Altay Spor Haberler

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