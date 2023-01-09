Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 0 Galatasaray: 1 (İlk yarı) Spor Haberleri Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, sahasında Galatasaray ile karşı karşıya geliyor. Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, sahasında Galatasaray ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı sarı-kırmızılı takımın 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı. Maçtan dakikalar (İlk yarı) 9. dakikada King'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Rossi, kaleci Musera'yı çalımlayarak ilerlemek istedi. Boşta kalan topu Galatasaray savunması uzaklaştırdı. 17. dakikada Serdar Aziz'in uzun pasında Galatasaray yarı sahasının ortalarında topa sahip olan Rossi ceza yayına sokulup rakibini çalımlayarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti. 28. dakikada sağ kanattan Rashica'nın ceza sahası içine girer girmez yerden yaptığı ortada kale önünde Barış Alper bekletmeden vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak üstten auta gitti. 32. dakikada sol köşeden Mertens'in kullandığı kornerde ön direkte Osayi-Samuel arkaya sektirdi. Arka direkte rahat pozisyonda topa sahip olan Oliveira'nın sert vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 0-1 36. dakikada sol kanatta topla buluşan Batshuayi'nin Abdulkerim'i geçerek ceza sahasına girip sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Muslera kornere çeldi. 37. dakikada sağ taraftan yerden kullanılan kornerde sağ çaprazda Arao topla buluştu. Arao'nun şutunda kaleci Muslera meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti. Stat: Ülker Hakemler: Halil Umut Meler xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Süleyman Özay xx Fenerbahçe: Altay Bayındır xx, Henrique xx, Serdar Aziz xx, Szalai xx, Osayi- Samuel xx, Crespo xx, Arao xx, Ferdi Kadıoğlu xx, Rossi xx, King xx, Batshuayi xx Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Mert Hakan Yandaş, Arda Güler, Enner Valencia, İrfan Can Kahveci, Lincoln Henrique, Serdar Dursun, Zajc, Peres, Emre Mor Teknik Direktör: Jorge Jesus Galatasray: Muslera xx, Boey xx, Nelsson xx, Abdulkerim Bardakcı xx, Dubois xx, Berkan Kutlu xx, Oliveira xxx, Rashica xx, Kerem Aktürkoğlu xx, Mertens xx, Barış Alper Yılmaz xx Yedekler: Okan Kocuk, Van Aanholt, Torreira, Midtsjo, Yunus Akgün, Gomis, Yusuf Demir, Emin Bayram, Mata, Icardi Teknik Direktör: Okan Buruk Gol: Oliveira (dk. 32) (Galatasaray) Sarı kartlar: Gustavo Henrique (Fenerbahçe,) Boey, Oliveira, Nelsson, Mertens (Galatasaray) - İSTANBUL Sizce #Fenerbahçe - #Galatasaray #derbi mücadelesi nasıl sonuçlanır? — Haberler.com (@Haberler) January 6, 2023 Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Galatasaray Serdar Aziz Fenerbahçe Spor Haberler

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