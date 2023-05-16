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Spor Toto Süper Lig: DG Sivasspor: 1 Kasımpaşa: 2 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig: DG Sivasspor: 1 Kasımpaşa: 2 (Maç sonucu)

Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Sivasspor, sahasında Kasımpaşa'ya 2-1 mağlup oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Sivasspor, sahasında Kasımpaşa'ya 2-1 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

60. dakikada ceza sahasına yapılan ortada, Goutas'ın kafa vuruşunda top direkten döndü. Dönen topa Caicedo'nun vuruşunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.

66. dakikada Eysseric'in uzun pasında ceza sahasında topla buluşan Ouanes, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

84. dakikada ceza sahası içerisinde Hajradinovi'in arka direğe gönderdiği topu Fall filelerle buluşturdu. 0-2

90. dakikada Erdogan'ın yüzüne elle müdahalede bulunan kaleci Günay kırmızı kart görüp oyun dışı kaldı.

90+7. dakikada Saiz'den kazandığı topla ceza sahası içerisine giren Emre'nin şutu ağlara gitti. 1-2

Stat: Sivas 4 Eylül

Hakemler: Ali Şansalan xx, Erdem Bayık xx, İbrahim Bozbey xx

DG Sivasspor: Muammer xx, Goutas xx, Camara xx, Alaaddin xx, Uğur xx, Charisis xx (Erdoğan dk. 74 xx), Ulvestad xx (Robin Yalçın dk. 83 ?), Saiz xxx, N'jie xx (Hakan dk. 74 xx), Gradel xxx (Emre, dk. 81 ?), Caicedo xx (James dk. 74 xx)

Yedekler: Ali Şaşal, Appindangoye, Cofie, Caner, Mehmet

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Kasımpaşa: Günay xx, Donk xx, Djilobodji xx, Hadergjonaj xx, Ouanes xx, Malsa xx, Aytaç xx (Hajradinovic dk. 61 xx), Fall xxx (Erdem dk. 90 ?), Eysseric xxx (Tarkan dk. 81 ?), Chouiar xx (Yasin dk. 61 xx), Koita xx (Bahoken dk. 81 ?)

Yedekler: Silva, Tunay, Ahmet, Gökhan, Berat

Teknik Direktör: Kemal Özdeş

Goller: Emre (dk. 90+7) (Sivasspor), Ouanes (dk. 66), Fall (dk. 84) (Kasımpaşa)

Kırmızı kart: Günay (dk. 90) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Goutas, Ulvestad, Erdoğan (Sivasspor), Ouanes (Kasımpaşa) - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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