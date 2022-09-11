Spor Toto Süper Lig: DG Sivasspor: 1 İstanbulspor: 1 (Maç sonucu) Spor Haberleri Spor Toto Süper Lig 6. haftasında Sivasspor, sahasında İstanbulspor ile 1-1 berabere kaldı. Spor Toto Süper Lig 6. haftasında Sivasspor, sahasında İstanbulspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçtan dakikalar (İkinci yarı) 7. dakikada Yalçın'ın ortasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Yatabare'nin şutunda kaleci Jensen gole izin vermedi. 59. dakikada Ethemi'nin pasında ceza sahası içerisinde İbrahim'in vuruşunda kaleci Jensen topu kontrol etmeyi başardı. 63. dakikada Okan'ın pasında topu kazanan Ethemi'nin ceza sahası dışından sert şutunda top ağlarla buluştu. 0-1 80. dakikada Dia Saba'nın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisindeki Ulvestad kafayla topu filelere gönderdi. 1-1 Stat: Yeni 4 Eylül Hakemler: Hüseyin Göçek xxx, Samet Çavuş xxx, Ata Yıldırım xxx DG Sivasspor: Ali Şaşal xx, Murat xx, Goutas xx, Caner xx, Ziya xx (Robin Yalçın dk. 46 xx), Charisis xx (Hakan dk. 76 xx), Ulvestad xx, Dia Saba xx, N'jie xx (Musa dk. 62 xx), Gradel xx (Angielski dk. 83 ?), Yatabare xx Yedekler: Muammer, Appindangoye, Cofie, Camara, Kaan, Mehmet Teknik Direktör: Rıza Çalımbay İstanbulspor: Jensen xx, Okan xx, Mehmet xx, Duhan xx, Oğuzhan xx (Kağan dk. 89 ?), Melih xx, Muammer xx (Mehremic dk. 90 ?), Ali xx, Topalli xx (Emir dk. 82 ?), Ethemi xx (Ebert dk. 81 ?), İbrahim xx (Guri dk. 68 xx) Yedekler: Alp, Abdullah, Cajic, Owusu, Inainfe Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz Goller: Ulvestad (dk. 80) (DG Sivasspor), Ethemi (dk. 63) (İstanbulspor) Sarı kartlar: Ulvestad, Robin Yalçın (DG Sivasspor), Topalli, Ethemi, Melih (İstanbulspor) - SİVAS Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor İstanbulspor Sivasspor Spor Haberler

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