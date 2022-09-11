Spor Toto Süper Lig: DG Sivasspor: 0 - İstanbulspor: 0 (İlk yarı) Spor Haberleri Spor Toto Süper Lig 6. haftasında Sivasspor, İstanbulspor'u konuk ediyor. Spor Toto Süper Lig 6. haftasında Sivasspor, İstanbulspor'u konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı. Maçtan dakikalar: (İlk yarı) 12. dakikada Gradel'in serbest vuruşunda direkt kaleye giden topu kaleci Jensen uzaklaştırmayı başardı. 40. dakikada Charisis'in pasında topla buluşan Dia Saba'nın ceza sahası dışından şutu az farkla auta çıktı.. Stat: Yeni 4 Eylül Hakemler: Hüseyin Göçek xxx, Samet Çavuş xxx, Ata Yıldırım xxx DG Sivasspor: Ali Şaşal xx, Murat xx, Goutas xx, Caner xx, Ziya xx, Charisis xx, Ulvestad xx, Dia Saba xx, N'jie xx, Gradel xx, Yatabare xx Yedekler: Muammer, Appindangoye, Cofie, Yalçın, Camara, Angielski, Musa, Hakan, Kaan, Mehmet Teknik Direktör: Rıza Çalımbay İstanbulspor: Jensen xx, Okan xx, Mehmet xx, Duhan xx, Oğuzhan xx, Melih xx, Muammer xx, Ali xx, Topali xx, Ethemi xx, İbrahim xx Yedekler: Alp, Abdullah, Cajic, Owusu, Emir, Ebert, Inainfe, Guri, Kağan, Mehremic Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz Sarı kart: Ulvestad (D.G. Sivasspor) (Oğuzhan Sarzep - Mustafa Kurtulan/İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor İstanbulspor Sivasspor Spor Güncel Haberler

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