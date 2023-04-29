Spor Toto Süper Lig: DG Sivasspor: 0 Fenerbahçe: 3 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında D.G. Sivasspor, Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı sarı-lacivertlilerin 3-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

8. dakikada hava topuna yükselen Valencia ile kaleci Ali Şaşal çarpıştı. Her iki oyuncu yerde kalırken Valencia sahaya giren ambulansla hastaneye götürüldü.

22. dakikada Serdar Aziz'in pasında topla buluşan Diego Rossi'nin ceza sahasına girip yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak köşeden ağlarla buluştu. 0-1

31. dakikada Yatabare'nin pasında topla buluşan Erdoğan'ın vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

45+1. dakikada İrfan Can Kahveci'nin sol kanattan ortasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Ferdi Kadıoğlu düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-2

45+5. dakikada İrfan Can Kahveci, Saiz'e yaptığı faul sonrası sarı kart gördü. VAR'dan pozisyonu izleyen hakem Zorbay Küçük, İrfan Can'a kırmızı kartı gösterdi.

45+10. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun pasında topu alan Arda Güler'in ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal'dan döndü. Ceza sahası içinde yine topla buluşan Ferdi'nin vuruşunda meşin yuvarlağı ağlara gitti. 0-3

Stat: Sivas 4 Eylül

Hakemler: Zorbay Küçük xx, Mustafa Sönmez xx, Furkan Ürün xx

D.G. Sivasspor: Ali Şaşal xx, Appindangoye xx, Goutas xx, Murat xx, Ziya xx, Charisis xx, Hakan xx, Erdoğan xx, Saiz xx, Gradel xx, Yatabare xx

Yedekler: Kuçkar, Muammer, Cofie, Robin, N'jie, Camara, Ulvestad, Medina, Caner, Mehmet

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat xx Serdar Aziz xx, Samet Akaydin xx, Luan Peres xx, Bright Osayi-Samuel xx, Willian Arao xx, İrfan Can Kahveci xx, Arda Güler xx, Ferdi Kadıoğlu xx, Joao Pedro xx, Enner Valencia x (Diego Rossi dk. 13 xx)

Yedekler: Osmon Ertuğrul Çetin, Alioski, Oosterwolde, Nazım Zangare, Mert Hakan Yandaş, Miguel Crespo, İsmail Yüksel, Joshua King, Serdar Dursun

Teknik Direktör: Jorge Jesus

Goller: Diego Rossi (dk. 22), Ferdi Kadıoğlu (dk. 45, 45+10) (Fenerbahçe)

Kırmızı kart: İrfan Can Kahveci (dk. 45+5) (Fenerbahçe) - SİVAS

Sizce 30 Nisan Pazar günü oynanacak olan Beşiktaş - Galatasaray derbisini kim kazanır? — Haberler.com (@Haberler) April 29, 2023