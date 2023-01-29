Spor Toto Süper Lig: DG Sivasspor: 0 Adana Demirspor: 1 (İlk yarı) Spor Haberleri Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında DG Sivasspor ile Adana Demirspor, Malatya'da karşılaşıyor. Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında DG Sivasspor ile Adana Demirspor, Malatya'da karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısını Adana Demirspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Maçtan dakikalar (İlk yarı) 5. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Yatabare'nin pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Charisis'in yerden şutunda kaleci Ertaç meşin yuvarlağı kornere çeldi. 10. dakikada sol kanattan gelişen Sivasspor atağında Gradel'in Charisis'ten pası aldıktan yakın köşeye yerden sert şutunda kaleci Ertaç meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti. 16. dakikada Belhanda'nın orta sahadan derin pasıyla savunma arkasında topla buluşan Onyekuru'nun uzak köşeye vuruşunda kaleci Ali Şaşal meşin yuvarlağı kontrol etti. 40. dakikada orta alanda topla buluşan N'diaye'nin bir süre ilerledikten sonra penaltı noktasının gerisine attığı pasa ayağının dışıyla vuruş yapan Emre Akbaba meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1 45+3. dakikada Sivasspor'un hızlı kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında topla buluşan Yatabare'nin uzak köşeye pasında Caner'den önce savunma araya girdi ve meşin yuvarlağı kornere çeldi. Stat: Yeni Malatya Hakemler: Burak Pakkan xx, Volkan Narinç xx, Kamil Çetin xx DG Sivasspor: Ali Şaşa Vural x, Alaaddin Okumuş x, Caner Osmanpaşa x, Goutas x, Uğur Çiftçi x, Isaac Cofie x, Charisis x, Abdul Kader Keita x, Erdoğan Yeşilyurt x, Max Gradel x, Yatabare x Yedekler: Muammer Yıldırım, Samba Camara, Emre Satılmış, Angielski, Emre Gökay, Ahmed Musa, Ziya Erdal, Mehmet Albayrak Teknik Direktör: Rıza Çalımbay Adana Demirspor: Ertaç Özbir xx, Svensson x, Mert Çetin x, Semih Güler x, Rodrigues x, N'diaye xx, Stambouli x, Akintola x, Emre Akbaba xx, Belhanda xx, Henry Onyekuru xx Yedekler: Vedat Karakuş, Abrurrahim Dursun, Bjarnasson, Manev, İsmail Çokçalış, Ali Boyacı, Gökhan Töre, Yusuf Erdoğan, Erhun Öztümer, Gökhan İnler Teknik Direktör: Vincenzo Montella Gol: Emre Akbaba (dk. 40) (Adana Demirspor) - MALATYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Adana Demirspor Sivasspor Malatya Spor Haberler

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