Spor Toto Süper Lig'de son haftanın hakemleri açıklandı - Haberler

Spor Toto Süper Lig'de son haftanın hakemleri açıklandı
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Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler açıklandı.
Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, Spor Toto Süper Lig'in son haftasında düdük çalacak hakemler şöyle:
20 Mayıs Cuma
20.00 F.T. Antalyaspor - Galatasaray: Yasin Kol
20.00 Gaziantep FK - Çaykur Rizespor: Emre Kargın
21 Mayıs Cumartesi
16.00 Altay - Kasımpaşa: Çağdaş Altay
16.00 D.G. Sivasspor - Y. Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu
19.00 Beşiktaş - İ.H. Konyaspor: Sarper Barış Saka
19.00 Ö.K. Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe: Volkan Bayarslan
22 Mayıs Pazar
16.00 Medipol Başakşehir - Trabzonspor: Atilla Karaoğlan
16.00 V. Fatih Karagümrük - Aytemiz Alanyaspor: Fırat Aydınus
19.00 Adana Demirspor - Göztepe: Adem Cinek
19.00 A. Hatayspor - GZT Giresunspor: Ali Palabıyık
(İHA)