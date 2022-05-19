Spor Toto Süper Lig'de son hafta heyecanı - Haberler

Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftası yarın oynanacak iki maçla başlayacak.

Spor Toto Süper Lig'de son hafta heyecanı yarın, 21 Mayıs Cumartesi ve 22 Mayıs Pazar günü oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. Haftanın açılış maçlarında Antalyaspor ile Galatasaray ve Gaziantep FK ile Çaykur Rizespor karşı karşıya gelecek. Şampiyon Trabzonspor, Medipol Başakşehir'e konuk olacak. Beşiktaş da evinde Konyaspor ile oynayacak. Fenerbahçe ise Yeni Malatyaspor ile deplasmanda mücadele edecek.

Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında programı şöyle:

Yarın

20.00 F.T. Antalyaspor - Galatasaray: Yasin Kol

20.00 Gaziantep FK - Çaykur Rizespor: Emre Kargın

21 Mayıs Cumartesi

16.00 Altay - Kasımpaşa: Çağdaş Altay

16.00 D.G. Sivasspor - Y. Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu

19.00 Beşiktaş - İ.H. Konyaspor: Sarper Barış Saka

19.00 Ö.K. Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe: Volkan Bayarslan

22 Mayıs Pazar

16.00 Medipol Başakşehir - Trabzonspor: Atilla Karaoğlan

16.00 V. Fatih Karagümrük - Aytemiz Alanyaspor: Fırat Aydınus

19.00 Adana Demirspor - Göztepe: Adem Cinek

19.00 A. Hatayspor - GZT Giresunspor: Ali Palabıyık - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor