Spor Toto Süper Lig'de görünüm
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Spor Toto Süper Lig'de 33. hafta, oynanan tek maçla tamamlandı.
Spor Toto Süper Lig'de 33. hafta, oynanan tek maçla tamamlandı.
Haftanın kapanış maçında Galatasaray, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup etti.
Evinde VavaCars Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor, 73 puanla liderliğini sürdürdü. Göztepe'yi 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, ikinci sıradaki yerini korurken, Gaziantep FK'yi 4-1 yenen İttifak Holding Konyaspor ise üçüncü sırada yer aldı.
Ligden düşmeme mücadelesi veren Altay ile Çaykur Rizespor haftayı beraberlikle tamamladı. Evinde Beşiktaş ile 0-0 berabere kalan 16. sıradaki GZT Giresunspor, Altay ve Çaykur Rizespor ile aradaki farkı korudu.
Ligin 33. haftasındaki 5 maç beraberlikle tamamlanırken, 4 maçı ev sahibi ekipler kazandı. Son haftaların formda takımı Fraport TAV Antalyaspor, konuk olduğu Aytemiz Alanyaspor'u yenerek yükselişini sürdürdü.
Sonuçlar
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında alınan sonuçlar şöyle:
Yukatel Kayserispor-Çaykur Rizespor: 1-1
Trabzonspor-VavaCars Fatih Karagümrük: 1-1
Atakaş Hatayspor-Demir Grup Sivasspor: 1-1
Aytemiz Alanyaspor-Fraport TAV Antalyaspor: 1-3
Altay-Medipol Başakşehir: 1-1
Fenerbahçe-Göztepe: 2-0
İttifak Holding Konyaspor-Gaziantep FK: 4-1
Kasımpaşa-Adana Demirspor: 4-0
GZT Giresunspor-Beşiktaş: 0-0
Galatasaray-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 2-0
Puan durumu
Ligde 33. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.TRABZONSPOR
|33
|21
|10
|2
|60
|28
|32
|73
|2.FENERBAHÇE
|33
|18
|8
|7
|58
|35
|23
|62
|3.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
|33
|18
|7
|8
|56
|36
|20
|61
|4.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
|33
|16
|6
|11
|46
|32
|14
|54
|5.ADANA DEMİRSPOR
|33
|14
|10
|9
|49
|37
|12
|52
|6.AYTEMİZ ALANYASPOR
|33
|15
|7
|11
|59
|55
|4
|52
|7.BEŞİKTAŞ
|33
|13
|12
|8
|49
|41
|8
|51
|8.FRAPORT TAV ANTALYASPOR
|33
|14
|8
|11
|43
|39
|4
|50
|9.ATAKAŞ HATAYSPOR
|33
|14
|7
|12
|50
|51
|-1
|49
|10.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK
|33
|13
|8
|12
|40
|48
|-8
|47
|11.KASIMPAŞA
|33
|12
|8
|13
|53
|47
|6
|44
|12.GALATASARAY
|33
|12
|8
|13
|44
|47
|-3
|44
|13.DEMİR GRUP SİVASSPOR
|33
|10
|12
|11
|43
|43
|0
|42
|14.YUKATEL KAYSERİSPOR
|33
|11
|9
|13
|46
|54
|-8
|42
|15.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ
|33
|11
|8
|14
|42
|48
|-6
|41
|16.GZT GİRESUNSPOR
|33
|11
|7
|15
|35
|39
|-4
|40
|17.ALTAY
|33
|8
|6
|19
|34
|49
|-15
|30
|18.ÇAYKUR RİZESPOR
|33
|8
|6
|19
|33
|59
|-26
|30
|19.GÖZTEPE
|33
|7
|6
|20
|37
|57
|-20
|27
|20.ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR
|33
|5
|5
|23
|23
|55
|-32
|20
34. hafta
Spor Toto Süper Lig'de 34. haftanın programı şöyle:
22 Nisan Cuma:
20.30 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe (Çaykur Didi)
23 Nisan Cumartesi:
16.00 Gaziantep FK-Göztepe (Kalyon)
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-GZT Giresunspor (Atatürk Olimpiyat)
20.30 Adana Demirspor-Trabzonspor (Yeni Adana)
24 Nisan Pazar:
16.00 Medipol Başakşehir-Atakaş Hatayspor (Başakşehir Fatih Terim)
16.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-İttifak Holding Konyaspor (Yeni Malatya)
20.30 Altay-Galatasaray (Alsancak Mustafa Denizli)
20.30 Fraport TAV Antalyaspor-Yukatel Kayserispor (Antalya)
25 Nisan Pazartesi:
20.30 Demir Grup Sivasspor-Aytemiz Alanyaspor (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)
20.30 Beşiktaş-Kasımpaşa (Vodafone Park)