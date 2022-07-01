Futbolda Süper Lig ve 1. Lig fikstür çekim tarihleri belli oldu - Haberler

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Futbolda Süper Lig ve 1. Lig fikstür çekim tarihleri belli oldu

AA - Ercan Çakar - Spor
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Futbolda Süper Lig ve 1. Lig fikstür çekim tarihleri belli oldu

Futbolda 2022-2023 sezonu Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig fikstür çekim tarihleri belirlendi.

Futbolda 2022-2023 sezonu Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig fikstür çekim tarihleri belirlendi.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Spor Toto Süper Lig fikstür çekimi 4 Temmuz Pazartesi günü saat 19.00'da, Spor Toto 1. Lig fikstür çekimi ise 5 Temmuz Salı günü aynı saatte TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.

TFF yetkilileri ve kulüp temsilcilerinin katılacağı fikstür çekimleri, beIN Sports'tan canlı olarak yayımlanacak.

AA / Ercan Çakar - Spor

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