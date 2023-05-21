Bir gol sesi daha gelebilir! Beşiktaş kabusu yaşıyor

Süper Lig'de üçüncü sırada yer alan Beşiktaş, dördüncü sıradaki Adana Demirspor'a konuk oluyor. Belhanda'nın golüyle öne geçen Adana Demir, Beşiktaş karşısında oyunun hakimi.

Süper Lig'de üçüncü sırada yer alan Beşiktaş, lig dördüncüsü Adana Demirspor ile karşı karşıya geliyor. 71 puan toplayan siyah-beyazlılar, kalan tüm maçlarını kazanarak sezonu 80 puanla tamamlamak istiyor.

ADANA DEMİRSPOR AVRUPA'YI HEDEFLİYOR

4. sıradaki yerini garantileyip Avrupa arenasında sahne almak isteyen Adana Demirspor ise kalan maçlarını kazanıp sezonu kapatmayı hedefliyor.

BEŞİKTAŞ 12 MAÇTIR YENİLMİYOR

Beşiktaş, ligde çıktığı son 12 maçta yenilmedi. Şenol Güneş, göreve getirildiği andan itibaren 22 lig maçına çıkarken yalnızca 2 kez mağlup oldu.

ŞAMPİYONLUK ŞANSI KALMADI

Galatasaray'ın Sivasspor'u mağlup etmesiyle Siyah-Beyazlılar'ın matematiksel olarak Süper Lig'de şampiyon olma şansı kalmadı.

Adana Demirspor: Ertaç, İsmail, Morel, Semih, Rodrigues, Stambouli, Ndiaye, Yusuf, Akintola, Belhanda, Cherif

Beşiktaş: Mert, Rosier, Saiss, Colley, Masuaku, Amir, Gedson, Salih, Redmond, Cenk, Aboubakar.

CANLI ANLATIM

42' Akintola'nın tedavisi tamamlandı ve oyun yeniden hareketlendi.

40' Gedson Fernandes, yay üzerindeki Salih'e bıraktı. O bekletmeden Vincent Aboubakar görmek istedi ama savunma araya girdi.

39' Montella ve Şenol Güneş, kenarda oyuncularını sık sık uyarıyor.

37' Belhanda'nın harika pasında Akintola, müsait durumda topa çok kötü vurdu.

35' Orta alanda çok iyi paslarla rakip yarı alana geçen Adana Demir'de Yusuf Sarı ceza sahasına girmek istedi savunma izin vermedi. Dönen topa Ndiaye vurdu ama top yandan dışarı gitti.

33' Cenk Tosun önde baskıyla topu Morel'den kaptı. Yay üzerindeki Vincent Aboubakar'ı gördü ama Kevin Rodrigues görev bölgesinin çok uzağındaki pozisyonu uzaklaştırmayı bildi.

31' Gedson Fernandes'in yay üzerinden yaptığı vuruş kaleci Ertaç Özbir'de kaldı.

29' Golden sonra tempo biraz düştü.

27' Beşiktaş şimdi kendi yarı alanında hazırlık pasları yapıyor.

23' Gedson Fernandes, orta alanda rakibine yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

22' Yusuf Sarı yerde kaldı. Adana Demirspor penaltı bekliyor. Mustafa Kürşad Filiz, devam dedi. VAR hakemi Serkan Tokat pozisyonu inceledikten sonra inceleme uyarısı yapmadı.

19' GOL Adana Demir, Belhanda ile 1-0 öne geçti. Savunmada Omar Colley'in hatalı pasını affetmeyen Belhanda sağ çaprazdan gelişine çok sert vurdu. Mert'in müdahalesine rağmen top ağlarla buluştu. 1-0.

18' Adana Demirspor bu bölümde oyunun kontrolünü eline aldı.

17' Cherif Ndiaye iki kişiden sıyrılıp kaleye yöneldi. Topu ayağından aşınca top kaleci Mert'te kaldı.

16' Kevin Rodrigues'in kale önüne kestiği topu Akintola kaleye gönderdi. Top üstten auta gitti.ermedi.

13' Bu kez Adana Demirspor geldi. Yusuf Sarı sağdan ceza sahasına girdi. Kalecinin solundan topu ağlara göndermek istedi ama meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

12' Cenk Tosun ceza sahası dışından çok sert vurdu. Ertaç gole izin v

11' Maçta tempo yükseldi. Top bir o kalede bir bu kalede.

9' Beşiktaş gole yaklaştı! Paslaşarak kullanılan köşe vuruşunda Cenk Tosun çaprazdan vuruşunu yaptı. Ertaç'ın müdahalesinin ardından Morel topu uzaklaştırdı.

7' Gedson Fernandes'in ceza sahası içinde sol ayağıyla yaptığı vuruşu kaleci çıkardı. Korner.

5' Orta sahada sert bir mücadele var. Üst üste fauller.

3' Gedson'un tedavisi yapıldı. oyun yeniden hareketlendi.

2' Beşiktaş'ta Gedson Fernandes orta sahada yerde kaldı. Sağlık görevlileri oyun alanında.

1' Maç başladı. İki takıma da başarılar.