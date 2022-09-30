Spor Toto Süper Lig'de 8. hafta heyecanı Spor Haberleri Spor Toto Süper Lig'de 8. hafta heyecanı Kasımpaşa-Gaziantep FK karşılaşmasıyla başlayacak. Spor Toto Süper Lig'de 8. hafta heyecanı Kasımpaşa- Gaziantep Fk karşılaşmasıyla başlayacak. Spor Toto Süper Lig'de milli aranın ardından heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Ligde 8. haftanın açılış mücadelesinde Kasımpaşa, Gaziantep FK'yı ağırlayacak. Bu hafta derbide Beşiktaş ile Fenerbahçe, Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek. Galatasaray da lider Adana Demirspor'a konuk olacak. Hafta Fatih Karagümrük - İstanbulspor müsabakasıyla sona erecek. Spor Toto Süper Lig'de 8. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle: Yarın 14.30 Kasımpaşa - Gaziantep FK: Zorbay Küçük 17.00 Y. Kayserispor - Trabzonspor: Ümit Öztürk 17.00 MKE Ankaragücü - Medipol Başakşehir: Arda Kardeşler 20.00 Adana Demirspor - Galatasaray: Halil Umut Meler 2 Ekim Pazar 14.30 DG Sivasspor - A. Hatayspor: Erkan Özdamar 14.30 Corendon Alanyaspor - Giresunspor: Tugay Kaan Numanoğlu 17.00 Konyaspor - Ümraniyespor: Mustafa Kürşad Filiz 20.00 Beşiktaş - Fenerbahçe: Volkan Bayarslan 3 Ekim Pazartesi 20.00 Fatih Karagümrük - İstanbulspor: Ali Şansalan - İSTANBUL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Gaziantep FK Kasımpaşa Beşiktaş Spor Haberler

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