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Spor Toto Süper Lig'de 8. hafta heyecanı

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Spor Toto Süper Lig'de 8. hafta heyecanı

Spor Toto Süper Lig'de 8. hafta heyecanı Kasımpaşa-Gaziantep FK karşılaşmasıyla başlayacak.

Spor Toto Süper Lig'de 8. hafta heyecanı Kasımpaşa- Gaziantep Fk karşılaşmasıyla başlayacak.

Spor Toto Süper Lig'de milli aranın ardından heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Ligde 8. haftanın açılış mücadelesinde Kasımpaşa, Gaziantep FK'yı ağırlayacak. Bu hafta derbide Beşiktaş ile Fenerbahçe, Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek. Galatasaray da lider Adana Demirspor'a konuk olacak. Hafta Fatih Karagümrük - İstanbulspor müsabakasıyla sona erecek.

Spor Toto Süper Lig'de 8. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

Yarın

14.30 Kasımpaşa - Gaziantep FK: Zorbay Küçük

17.00 Y. Kayserispor - Trabzonspor: Ümit Öztürk

17.00 MKE Ankaragücü - Medipol Başakşehir: Arda Kardeşler

20.00 Adana Demirspor - Galatasaray: Halil Umut Meler

2 Ekim Pazar

14.30 DG Sivasspor - A. Hatayspor: Erkan Özdamar

14.30 Corendon Alanyaspor - Giresunspor: Tugay Kaan Numanoğlu

17.00 Konyaspor - Ümraniyespor: Mustafa Kürşad Filiz

20.00 Beşiktaş - Fenerbahçe: Volkan Bayarslan

3 Ekim Pazartesi

20.00 Fatih Karagümrük - İstanbulspor: Ali Şansalan - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Gaziantep FK Kasımpaşa Beşiktaş Spor Haberler

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