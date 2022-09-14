Spor Toto Süper Lig'de 7. haftanın hakemleri belli oldu Spor Haberleri Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında görev alacak hakemler açıklandı. Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında görev alacak hakemler açıklandı. Spor Toto Süper Lig'de 16, 17 ve 18 Eylül'de oynanacak 7. hafta müsabakaların hakemleri belli oldu. Haftanın açılış mücadelesinde karşı karşıya gelecek Galatasaray - Konyaspor maçını Abdulkadir Bitigen yönetecek. İstanbulspor - Beşiktaş mücadelesinde Zorbay Küçük düdük çalarken, Fenerbahçe - Corendon Alanyaspor maçını ise Hüseyin Göçek yönetecek. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden açıklanan atamalara göre Süper Lig'de bu hafta düdük çalacak hakemler şöyle: 16 Eylül Cuma 20.00 Galatasaray - Konyaspor: Abdulkadir Bitigen 20.00 A. Hatayspor - Y. Kayserispor: Çağdaş Altay 17 Eylül Cumartesi 17.00 Ümraniyespor - Kasımpaşa: Suat Arslanboğa 20.00 İstanbulspor - Beşiktaş: Zorbay Küçük 20.00 FT Antalyaspor - Adana Demirspor: Ali Palabıyık 18 Eylül Pazar 17.00 Medipol Başakşehir - Fatih Karagümrük: Bahattin Şimşek 17.00 Trabzonspor - Gaziantep FK: Mete Kalkavan 20.00 MKE Ankaragücü - DG Sivasspor: Sarper Barış Saka 20.00 Fenerbahçe - Corendon Alanyaspor: Hüseyin Göçek (İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Galatasaray Konyaspor Eylül Spor Güncel Haberler

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