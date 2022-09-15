Spor Toto Süper Lig'de 7. hafta heyecanı başlıyor Spor Haberleri Spor Toto Süper Lig'de 7. hafta heyecanı yarın Galatasaray-Konyaspor ve Hatayspor-Kayserispor maçlarıyla başlayacak. Spor Toto Süper Lig'de 7. hafta heyecanı yarın Galatasaray-Konyaspor ve Hatayspor- Kayserispor maçlarıyla başlayacak. Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında heyecan yarın, 17 Eylül Cumartesi ve 18 Eylül Pazar oynanacak müsabakalarla yaşanacak. Haftanın açılış günü 2 maç ile başlayacak. Galatasaray, Konyaspor'u, Hatayspor ise Kayserispor'u konuk edecek. Beşiktaş da deplasman İstanbulspor'a konuk olacak. Medipol Başakşehir ise evinde Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. Haftanın kapanış müsabakasında Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor'u ağırlayacak. Spor Toto Süper Lig'de 7. hafta maçlarının programı şöyle: Yarın 20.00 Galatasaray - Konyaspor 20.00 A.Hatayspor - Y.Kayserispor 17 Eylül Cumartesi 17.00 Ümraniyespor - Kasımpaşa 20.00 İstanbulspor - Beşiktaş 20.00 FT Antalyaspor - Adana Demirspor 18 Eylül Pazar 17.00 Medipol Başakşehir - Fatih Karagümrük 17.00 Trabzonspor - Gaziantep FK 20.00 MKE Ankaragücü - DG Sivasspor 20.00 Fenerbahçe - Corendon Alanyaspor (İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Galatasaray Kayserispor Hatayspor Spor Güncel Haberler

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