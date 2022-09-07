Spor Toto Süper Lig'de 6. haftanın hakemleri belli oldu Spor Haberleri Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler açıklandı. Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler açıklandı. Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında heyecan 9 Eylül, 10 Eylül, 11 Eylül ve 12 Eylül'de oynanacak maçlarla yaşanacak. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla bu haftaki karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler belli oldu. Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler şöyle: 9 Eylül Cuma 20.00 Corendon Alanyaspor - MKE Ankaragücü: Mert Güzenge 10 Eylül Cumartesi 17.00 Konyaspor - Hatayspor: Tugay Kaan Numanoğlu 20.00 Fatih Karagümrük - Giresunspor: Erkan Özdamar 11 Eylül Pazar 17.00 Sivasspor - İstanbulspor: Hüseyin Göçek 20.00 Gaziantep FK - Ümraniyespor: Ümit Öztürk 20.00 Kasımpaşa - Galatasaray: Volkan Bayarslan 20.00 Kayserispor - Fraport TAV Antalyaspor: Bahattin Şimşek 12 Eylül Pazartesi 19.00 Beşiktaş - Medipol Başakşehir: Halil Umut Meler 21.00 Adana Demirspor - Trabzonspor: Atilla Karaoğlan (İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Türkiye Futbol Federasyonu 12 Eylül Darbesi Eylül Spor Güncel Haberler

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