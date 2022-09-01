Spor Toto Süper Lig'de 5. hafta heyecanı Spor Haberleri Spor Toto Süper Lig'de 5. hafta Ümraniyespor ile Trabzonspor arasında oynanacak maçla başlayacak. Spor Toto Süper Lig'de 5. hafta Ümraniyespor ile Trabzonspor arasında oynanacak maçla başlayacak. Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında heyecan yarın, 3 Eylül Cumartesi, 4 Eylül Pazar ve 5 Eylül Pazartesi oynanacak müsabakalarla yaşanacak. Haftanın açılış maçında Ümraniyespor, Trabzonspor'u konuk edecek. Fenerbahçe de evinde Kayserispor ile mücadele edecek. Beşiktaş ise deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek. Haftanın kapanış müsabakasında Galatasaray, Gaziantep FK'yı ağırlayacak. Spor Toto Süper Lig'de 5. hafta maçlarının programı şöyle: Yarın 21.00 H. Ümraniyespor - Trabzonspor 3 Eylül Cumartesi 19.15 DG Sivasspor - V. Fatih Karagümrük 19.15 Medipol Başakşehir - Corendon Alanyaspor 21.45 Fenerbahçe - Y. Kayserispor 21.45 B. Giresunspor - A. Konyaspor 4 Eylül Pazar 19.15 A. Hatayspor - Adana Demirspor 21.45 FT Antalyaspor - Kasımpaşa 21.45 MKE Ankaragücü - Beşiktaş 5 Eylül Pazartesi 21.00 Galatasaray - Gaziantep FK (Oğuzhan Ort /İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Trabzonspor Eylül Spor Güncel Haberler

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