Üye Girişi
Haberi Paylaş

Spor Toto Süper Lig'de 4. hafta heyecanı

Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig'de 4. hafta heyecanı

Spor Toto Süper Lig'de 4. hafta yarın oynanacak Gaziantep FK - FT Antalyaspor karşılaşmasıyla başlayacak.

Spor Toto Süper Lig'de 4. hafta yarın oynanacak Gaziantep FK - FT Antalyaspor karşılaşmasıyla başlayacak.

Spor Toto Süper Lig'de 4. hafta heyecanı yarın, 27 Ağustos Cumartesi, 28 Ağustos Pazar ve 29 Ağustos Pazartesi oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış mücadelesinde Gaziantep FK, Antalyaspor'u konuk edecek. Haftanın önemli müsabakasında da Trabzonspor, Galatasaray'ı ağırlayacak. Fenerbahçe ise deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak. Bu maç Konya ekibinin stadındaki bakımdan dolayı Eskişehir Yeni Stadyumu'nda oynayacak. Haftanın kapanış mücadelesinde de Beşiktaş evinde Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Bu haftayı Medipol Başaşehir BAY olarak geçirecek.

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasının programı şöyle:

Yarın

21.00 Gaziantep FK - FT Antalyaspor

27 Ağustos Cumartesi

19.15 V. Fatih Karagümrük - MKE Ankaragücü

21.45 Adana Demirspor - H. Ümraniyespor

21.45 Corendon Alanyaspor - İstanbulspor

28 Ağustos Pazar

19.15 Kasımpaşa - A. Hatayspor

19.15 Y. Kayserispor - B. Giresunspor

21.45 Trabzonspor - Galatasaray

29 Ağustos Pazartesi

19.15 A. Konyaspor - Fenerbahçe

21.45 Beşiktaş - DG Sivasspor

(Oğuzhan Ort /İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Gaziantep FK Antalyaspor Spor Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title