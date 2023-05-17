Spor Toto Süper Lig'de 36. haftanın programı açıklandı
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Futbolda Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasının programı belli oldu.
Futbolda Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasının programı belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı seçimi nedeniyle ligin 36. hafta müsabakaları 30 Mayıs Salı günü saat 20.00'de oynanacak.
Ligde 36. haftanın programı şöyle:
20.00 Fenerbahçe-Fraport TAV Antalyaspor (Ülker)
20.00 MKE Ankaragücü-Galatasaray (Eryaman)
20.00 Bitexen Giresunspor-Trabzonspor (Çotanak Spor Kompleksi)
20.00 İstanbulspor-Adana Demirspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
20.00 Corendon Alanyaspor-Kasımpaşa (Kırbıyık Holding)
20.00 Demir Grup Sivasspor-Arabam.com Konyaspor (Sivas 4 Eylül)
20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Yukatel Kayserispor (Daha sonra açıklanacak)???????
Kaynak: AA / Spor