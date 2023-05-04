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Spor Toto Süper Lig'de 33. haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de 33. haftanın hakemleri belli oldu

Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler açıklandı.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler açıklandı.

Spor Toto Süper Lig'de 33. hafta heyecanı 6 Mayıs Cumartesi, 7 Mayıs Pazar ve 8 Mayıs Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu mücadelelerde görev alacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu.

Süper Lig'de 33. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

6 Mayıs Cumartesi

19.00 FTA Antalyaspor - Beşiktaş: Mete Kalkavan

21.00 Adana Demirspor - Corendon Alanyaspor: Hüseyin Göçek

7 Mayıs Pazar

13.30 Ümraniyespor - DG Sivasspor: Burak Şeker

16.00 A. Konyaspor - Y. Kayserispor: Tugay Kaan Numanoğlu

19.00 B. Giresunspor - Fenerbahçe: Bahattin Şimşek

8 Mayıs Pazartesi

20.00 Trabzonspor - MKE Ankaragücü: Erkan Özdamar

20.00 Galatasaray - Medipol Başakşehir: Halil Umut Meler - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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