Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Atilla Karaoğlan yönetecek - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Atilla Karaoğlan yönetecek

AA - Ercan Çakar - Spor
 - Güncelleme:
Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Atilla Karaoğlan yönetecek

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbi maçı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbi maçı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Ülker Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak maçta düdük çalacak Atilla Karaoğlan'ın yardımcıları Kerem Ersoy ve Aleks Taşcıoğlu olacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Onur Özütoprak yapacak.

Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Atilla Karaoğlan yönetecek

Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Atilla Karaoğlan yönetecek

Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Atilla Karaoğlan yönetecek

AA / Ercan Çakar - Spor

Spor Toto Süper Lig, Fenerbahçe, Karaoğlan, Derbi, Spor, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title