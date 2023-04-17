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Spor Toto Süper Lig'de 30. haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de 30. haftanın hakemleri belli oldu

Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig'de 30. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Spor Toto Süper Lig'de 30. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 30. hafta müsabakalarının hakemleri şöyle:

Yarın:

20.30 VavaCars Fatih Karagümrük-HangiKredi Ümraniyespor: Ali Şansalan

20.30 Corendon Alanyaspor-Galatasaray: Abdulkadir Bitigen

19 Nisan Çarşamba:

17.00 Yukatel Kayserispor-Kasımpaşa: Hüseyin Göçek

17.00 İstanbulspor-Fraport TAV Antalyaspor: Yiğit Arslan

20.30 Arabam.com Konyaspor-Adana Demirspor: Sarper Barış Saka

20.30 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: Suat Arslanboğa

20 Nisan Perşembe:

17.00 MKE Ankaragücü-Bitexen Giresunspor: Halil Umut Meler

20.30 Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor: Bahattin Şimşek

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Fatih Karagümrük Spor Haberler

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