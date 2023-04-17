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Spor Toto Süper Lig'de 30. hafta heyecanı yarın başlıyor

Spor Toto Süper Lig'de 30. hafta heyecanı yarın başlıyor

Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig'de 30. hafta heyecanı, yarın oynanacak VavaCars Fatih Karagümrük-HangiKredi Ümraniyespor ve Corendon Alanyaspor-Galatasaray maçlarıyla başlayacak.

Spor Toto Süper Lig'de 30. hafta heyecanı, yarın oynanacak VavaCars Fatih Karagümrük-HangiKredi Ümraniyespor ve Corendon Alanyaspor- Galatasaray maçlarıyla başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligin 30. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:

Yarın:

20.30 VavaCars Fatih Karagümrük-HangiKredi Ümraniyespor (Atatürk Olimpiyat)

20.30 Corendon Alanyaspor-Galatasaray (Kırbıyık Holding)

19 Nisan Çarşamba:

17.00 Yukatel Kayserispor-Kasımpaşa (RHG Enertürk Enerji)

17.00 İstanbulspor-Fraport TAV Antalyaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

20.30 Arabam.com Konyaspor-Adana Demirspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

20.30 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe (Başakşehir Fatih Terim)

20 Nisan Perşembe:

17.00 MKE Ankaragücü-Bitexen Giresunspor (Eryaman)

20.30 Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor (Sivas 4 Eylül)

NOT: Beşiktaş, Hatayspor'un ligden çekilmesi gerekçesiyle 30. haftada 3-0 hükmen galip ilan edilecek.

Kaynak: AA / Spor

Fatih Karagümrük Galatasaray Spor Haberler

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