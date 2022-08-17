Spor Toto Süper Lig'de 3. haftanın hakemleri belli oldu Spor Haberleri Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında görev alacak hakemler açıklandı. Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında görev alacak hakemler açıklandı. Spor Toto Süper Lig'de 3. hafta heyecanı 19, 20, 21 ve 22 Ağustos'ta oynanacak maçlarla yaşanacak. Süper Lig'de 3. hafta oynanacak müsabakaların hakemleri belli oldu. Haftanın açılış mücadelesinde karşı karşıya gelecek Ümraniyespor - Galatasaray maçını Ali Şansalan yönetecek. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden açıklanan, Merkez Hakem Kurulu'nun atamalarına göre Süper Lig'de bu hafta düdük çalacak hakemler şöyle: 19 Ağustos Cuma 21.00 Ümraniyespor - Galatasaray: Ali Şansalan 20 Ağustos Cumartesi 19.15 Giresunspor - Kasımpaşa: Bahattin Şimşek 19.15 A. Hatayspor - Gaziantep FK: Atilla Karaoğlan 21.45 FT Antalyaspor - Trabzonspor: Volkan Bayarslan 21 Ağustos Pazar 19.15 Medipol Başakşehir - Y. Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu 21.45 Beşiktaş - Fatih Karagümrük: Arda Kardeşler 22 Ağustos Pazartesi 19.15 DG Sivasspor - Alanyaspor: Ümit Öztürk 19.15 İstanbulspor - Konyaspor: Burak Şeker 21.45 Fenerbahçe - Adana Demirspor: Abdulkadir Bitigen - İSTANBUL İhlas Haber Ajansı / Spor Ali Şansalan Galatasaray Spor Haberler

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