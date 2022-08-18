Spor Toto Süper Lig'de 3. hafta heyecanı
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Spor Toto Süper Lig'de 3. haftanın açılış maçında Ümraniyespor ile Galatasaray yarın Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.
Spor Toto Süper Lig'de 3. haftanın açılış maçında Ümraniyespor ile Galatasaray yarın Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.
Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında heyecan yarın, 20 Ağustos Cumartesi, 21 Ağustos Pazar ve 22 Ağustos Pazartesi oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış maçında Ümraniyespor, Galatasaray'ı konuk edecek. Bu hafta Trabzonspor deplasmanda Antalyaspor ile mücadele edecek. Beşiktaş da evinde Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Haftanın kapanış müsabakasında ise Fenerbahçe, Adana Demirspor'u ağırlayacak.
Spor Toto Süper Lig'de 3. haftanın programı şöyle:
Yarın
21.00 H. Ümraniyespor - Galatasaray
20 Ağustos Cumartesi
19.15 B. Giresunspor - Kasımpaşa
19.15 A. Hatayspor - Gaziantep FK
21.45 F. T. Antalyaspor - Trabzonspor
21 Ağustos Pazar
19.15 Medipol Başakşehir - Y. Kayserispor
21.45 Beşiktaş - V. Fatih Karagümrük
22 Ağustos Pazartesi
19.15 D. G. Sivasspor - Corendon Alanyaspor
19.15 İstanbulspor - A. Konyaspor
21.45 Fenerbahçe - Adana Demirspor - İSTANBUL