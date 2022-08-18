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Spor Toto Süper Lig'de 3. hafta heyecanı

Spor Toto Süper Lig'de 3. hafta heyecanı

Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig'de 3. haftanın açılış maçında Ümraniyespor ile Galatasaray yarın Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Spor Toto Süper Lig'de 3. haftanın açılış maçında Ümraniyespor ile Galatasaray yarın Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında heyecan yarın, 20 Ağustos Cumartesi, 21 Ağustos Pazar ve 22 Ağustos Pazartesi oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış maçında Ümraniyespor, Galatasaray'ı konuk edecek. Bu hafta Trabzonspor deplasmanda Antalyaspor ile mücadele edecek. Beşiktaş da evinde Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Haftanın kapanış müsabakasında ise Fenerbahçe, Adana Demirspor'u ağırlayacak.

Spor Toto Süper Lig'de 3. haftanın programı şöyle:

Yarın

21.00 H. Ümraniyespor - Galatasaray

20 Ağustos Cumartesi

19.15 B. Giresunspor - Kasımpaşa

19.15 A. Hatayspor - Gaziantep FK

21.45 F. T. Antalyaspor - Trabzonspor

21 Ağustos Pazar

19.15 Medipol Başakşehir - Y. Kayserispor

21.45 Beşiktaş - V. Fatih Karagümrük

22 Ağustos Pazartesi

19.15 D. G. Sivasspor - Corendon Alanyaspor

19.15 İstanbulspor - A. Konyaspor

21.45 Fenerbahçe - Adana Demirspor - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Atatürk Olimpiyat Stadyumu Galatasaray Spor Haberler

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