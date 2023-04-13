Spor Toto Süper Lig'de 29. haftanın hakemleri belli oldu
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Spor Toto Süper Lig'de 29. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Spor Toto Süper Lig'de 29. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de 29. hafta müsabakalarının hakemleri şöyle:
Yarın:
20.30 Fraport TAV Antalyaspor-Corendon Alanyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu
20.30 Galatasaray-Yukatel Kayserispor: Mustafa Kürşad Filiz
15 Nisan Cumartesi:
16.00 İstanbulspor-Medipol Başakşehir: Mert Güzenge
16.00 Adana Demirspor-Kasımpaşa: Ümit Öztürk
20.30 Fenerbahçe-MKE Ankaragücü: Atilla Karaoğlan
16 Nisan Pazar:
16.00 Bitexen Giresunspor-Demir Grup Sivasspor: Yaşar Kemal Uğurlu
20.30 Trabzonspor-Beşiktaş: Volkan Bayarslan
Kaynak: AA / Spor