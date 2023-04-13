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Spor Toto Süper Lig'de 29. hafta heyecanı yarın başlıyor

Spor Toto Süper Lig'de 29. hafta heyecanı yarın başlıyor

Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig'de 29. hafta heyecanı, yarın oynanacak Fraport TAV Antalyaspor-Corendon Alanyaspor ve Galatasaray-Yukatel Kayserispor maçlarıyla başlayacak.

Spor Toto Süper Lig'de 29. hafta heyecanı, yarın oynanacak Fraport TAV Antalyaspor-Corendon Alanyaspor ve Galatasaray-Yukatel Kayserispor maçlarıyla başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligin 29. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:

Yarın:

20.30 Fraport TAV Antalyaspor-Corendon Alanyaspor (Corendon Airlines Park Antalya)

20.30 Galatasaray-Yukatel Kayserispor (Nef)

15 Nisan Cumartesi:

16.00 İstanbulspor-Medipol Başakşehir (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

16.00 Adana Demirspor-Kasımpaşa (Yeni Adana)

20.30 Fenerbahçe-MKE Ankaragücü (Ülker)

16 Nisan Pazar:

16.00 Bitexen Giresunspor-Demir Grup Sivasspor (Çotanak Spor Kompleksi)

20.30 Trabzonspor-Beşiktaş (Şenol Güneş Spor Komleksi)

NOT: HangiKredi Ümraniyespor haftayı bay geçecek. Arabam.com Konyaspor ile VavaCars Fatih Karagümrük, Hatayspor ve Gaziantep FK'nin ligden çekilmesi gerekçesiyle 29. haftada 3-0 hükmen galip ilan edilecek.

Kaynak: AA / Spor

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