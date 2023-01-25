Spor Toto Süper Lig'de 21. hafta maçlarının hakemleri açıklandı Spor Haberleri Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu. Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 21. hafta maçlarında görev alacak hakemler şunlar: 27 Ocak Cuma: 20.00 Beşiktaş-Corendon Alanyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu 28 Ocak Cumartesi: 13.30 Demir Grup Sivasspor-Adana Demirspor: Burak Pakkan 16.00 Atakaş Hatayspor-Trabzonspor: Zorbay Küçük 16.00 MKE Ankaragücü-Gaziantep FK: Mert Güzenge 19.00 Fraport TAV Antalyaspor-HangiKredi Ümraniyespor: Direnç Tonusluoğlu 19.00 Bitexen Giresunspor-Galatasaray: Bahattin Şimşek 29 Ocak Pazar: 13.30 İstanbulspor-Yukatel Kayserispor: Murat Erdoğan 16.00 Medipol Başakşehir-Arabam.com Konyaspor: Suat Arslanboğa 19.00 Fenerbahçe-Kasımpaşa: Volkan Bayarslan Kaynak: AA / Spor Türkiye Futbol Federasyonu Beşiktaş Spor Haberler

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