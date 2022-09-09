Spor Toto Süper Lig: Corendon Alanyaspor: 0 - MKE Ankaragücü: 0 (İlk yarı) Spor Haberleri Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Corendon Alanyaspor, MKE Ankaragücü'nü konuk ediyor. Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Corendon Alanyaspor, MKE Ankaragücü'nü konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. Maçtan dakikalar (İlk yarı) 3. dakikada Oğuz sol kanattan kale içerisine gönderdiği pası arka direkte Efecan'dan önce Ankaragücü'nden Yasin araya girerek kornere gönderdi. 15. dakikada Alanyaspor Eduardo orta alandan aldığı topla ceza sahasına girerek pasını Oğuz'a aktardı. Oğuz'un şutu kaleci Bahadır'da kaldı. 18. dakikada Pedrinhio'nun ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Ariyibi'nin vuruşunu kaleci Runarsson çıkardı. 28. dakikada Pedrinhio'nun ara pasıyla buluşan Ariyibi'nin vuruşu az farkla auta gitti. 31. dakikada Oğuz'un pasıyla Doumbia, sol köşeden ceza sahasına girdi. Doumbia'dan önce Ankaragücü'nde Oğuz son anda topu kalecisine kazandırdı. 45+4. dakikada savunmadan hızlı çıkan Ankaragücü'nde Ariyibi'nin ceza sahasına havalandırdığı topa Pedrinhio istediği gibi vuramayınca top auta çıktı. Stat: Alanya Oba Hakemler: Mert Güzenge xx, Samet Çiçek xx, Murat Altan xx Alanyaspor: Runarsson xx, Furkan Bayır xx, Fatih Aksoy xx, Balkovec xx, Umut Güneş x (Fer dk. 14 xx), Efecan Karaca xx, Efkan Bekiroğlu xx, Pereira xx, Oğuz Aydın xx, Doumbia xx, Eduardo xx Yedekler: Yusuf Karagöz, Erencan Yardımcı, Ferhat, Cavaleiro, Candeias, Çağan Kayra Erciyas, Yusuf Özdemir, Ahmed Hassan, Lusamba, Teknik Direktör: Francesco Farioli MKE Ankaragücü: Bahadır Güngördü xx, Yasin Güreler xx, Mujakic xx, Oğuz Ceylan xxx, Atakan Çankaya xx, Moreira xx, Ariyibi xxx, Tolga Ciğerci xx, Taylan Antalyalı xx, Beridze xx, Ali Sowe xx Yedekler: Nurullah Aslan, Şahverdi Çetin, Chatzigiovanis, Ruiz, Macheda, Diack, Zahid, Radakovic, Eme Kılınç, Fıratcan Üzüm Teknik Direktör: Ömer Erdoğan (Fadıl Kösedağ - İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Aytemiz Alanyaspor MKE Ankaragücü Ankaragücü Spor Güncel Haberler

Haberler ›› Spor ›› Spor Toto Süper Lig: Corendon Alanyaspor: 0 - MKE Ankaragücü: 0 (İlk yarı) - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.