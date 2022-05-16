Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 - Sivasspor: 2 (Maç sonucu) - Haberler

Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 - Sivasspor: 2 (Maç sonucu)
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Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında karşılaştığı Sivasspor'a 2-1'lik skorla mağlup oldu.
Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında karşılaştığı Sivasspor'a 2-1'lik skorla mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (ikinci yarı)
61. dakikada Umar'ın Eren Albayrak'ın önüne attığı pas ile topla buluşan Eren'in şutunu kaleci Ali Şaşal kurtardı.
63. dakikada ceza sahasının dışında topla buluşan Ronaldo Mendes'in şutu az farkla auta çıktı.
75. dakikada Yatabere'nin pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Ulvestad topu filelere gönderdi. 2-1
86. dakikada topu ceza sahasının içine kadar Bolasie'nin şutunu yan ağlara attı.
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Suat Arslanboğa xx, Yusuf Bozdağan xx, Murat Altan xx
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan x, Gökhan Gönül x, Ponck x, Emir Han x, Eren x, Phiri x, Boyd xx (Ronaldo Mendes dk. 46 xx), Sabo x (Efe dk. 86 x), Deniz x (Kubilay dk. 76 x), Umar xx (Bolasie dk. 81 ?), Cisse xx (Pohjanpalo dk. 46 xx)
Yedekler: Zafer, Güvenç, Selim, Yusuf, Cemali
Teknik Direktör: Bülent Korkmaz
Sivasspor: Ali Şaşal x, Ahmet Oğuz x, Appindangoye x, Caner Osmanpaşa x, Uğur Çiftçi x, Ulvestad x (Sefa dk. 90 ?), Hakan Arslan x, Erdoğan Yeşilyurt xx (Kayode dk. 77 x), Fajr x (Ziya dk. 89 ?), Gradel x (Cofie dk. 90 ?), Yatabare xx
Yedekler: Muammer, Goutas, Koray, Özkan, Felix, Mehmet,
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Goller: Boyd (dk. 22) (Çaykur Rizespor), Erdoğan Yeşilyurt (dk. 31), Ulvestad (dk. 75) (DG Sivasspor)
Sarı kartlar: Phiri, Ponck (Çaykur Rizespor), Hakan Arslan, Yatabare, Ulvestad (DG Sivasspor)
(Hasan Fehmi Demir-Oğuz Bal/İHA)