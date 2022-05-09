Spor Toto Süper Lig: Antalyaspor: 2 Konyaspor: 2 (İlk yarı)
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Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Antalyaspor, sahasında Konyaspor'u ağırlıyor.
Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Antalyaspor, sahasında Konyaspor'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı 2-2 eşitlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar(ilk yarı)
3. dakikada ceza sahası içindeki hava topu mücadelesinde ceza sahası içinde yaşanan hava topu mücadelesinde Çekici, Luiz Adriano'nun müdahalesiyle yerde kaldı. VAR uyarısıyla pozisyonun inceleyen hakem penaltı noktasını gösterdi.
4. dakikada penaltı atışında topun başına geçen Guilherme, kaleci ve meşin yuvarlağı ayrı köşelere gönderdi. 0-1
9. dakikada ceza sahası içinde Konyaspor savunmasının uzaklaştırmaya çalıştığı top, Bünyamin'in müdahalesiyle Luiz Adriaono'nun önünde kaldı. Bu futbolcunun vuruşu ağlara gitti. 1-1
13. dakikada ceza sahası dışından kazanılan serbest vuruşta Endri Çekici'nin sert şutu kalecinin sağından ağlara gitti. 1-2
16. dakikada Fred'nin pasında kale önünde topla buluşan Ndao, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı gole çevirdi. 2-2
39. dakikada Fernando'nun sol kanattan ceza alanına kestiği korner atışında Luiz Adriano'nun kafası az farkla üstten auta gitti.
Stat: Antalya
Hakemler: Mete Kalkavan x, Serkan Olguncan x, Erdinç Sezertam x
Antalyaspor: Boffin x, Bünyamin Balcı x, Veysel Sarı x, Kudriashov x, Güray Vural x, Fernando x, Fredy x, Ndao xxx, Doğukan Sinik xx, Luiz Adriano xxx, Wright xx
Yedekler: Mehmet Ataberk Dadakdeniz, Floranus, Naldo, Bahadır Öztürk, Nuri Şahin, Ufuk Akyol, Ghacha, Gökdeniz Bayrakdar, Sinan Gümüş, Hakan özmert
Teknik Direktör: Nuri Şahin
Konyaspor: Sehic x, Adil Demirbağ x, Bytyqi x, Ahmed Hassan x, Guilherme xxx, Soner Dikmen x, Hadziahmetovic x, Çekici xxx, Abdülkerim Bardakçı x, Michalak x, Skubic x
Yedekler: Eray Birniçan, Anıcıc, Cikalleshi, Uğurcan Yazğılı, Barış Yardımcı,Musa Çağıran, Oğulcan Ülgün, Ahmet Karademir, Alberk Koç, Amilton
Teknik Direktör: İlhan Palut
Goller: Guılherme (dk. 4 pen.), Endri Çekici (dk. 13) (Konyaspor), Luiz Adriano (dk. 9), Ndao (dk. 16 (Antalyaspor)
Sarı kart: Adil Demirbağ(Konyaspor) - ANTALYA