Spor Toto Süper Lig: Antalyaspor: 0 Kayserispor: 0 (İlk yarı) - Haberler

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Spor Toto Süper Lig: Antalyaspor: 0 Kayserispor: 0 (İlk yarı)

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Spor Toto Süper Lig: Antalyaspor: 0 Kayserispor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Antalyaspor, Kayserispor'u ağırlıyor.

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Antalyaspor, Kayserispor'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

4. dakikada Kayserispor defansının uzaklaştırmak istediği topu ceza sahası dışında önünde bulan Hakan Özmert, kaleyi karşıdan gören noktadan sert vurdu, top kalenin yanından auta gitti.

10. dakikada Fernando Martins'in pasıyla ceza yayı önünde topla buluşan Luiz Adriano'nun plase top üsten auta gitti.

14. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazda topu önünde bulan Onur Bulut'un sert şutunu, kaleci Boffin tek hamlede kontrol etti.

39. dakikada Ramazan Civelekle ikiye bire giren Gavranovic'in ceza sahası içerisinden çektiği şutta meşin yuvarlak yan direğe çarpıp auta gitti.

Stat: Antalya

Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Deniz Caner Özaral xx, Ali Tuna xx

Antalyaspor: Boffin xx, Floranus xx, Kudryashov xx, Naldo xxx, Güray Vural xx, Hakan Özmert x (Gökdeniz Bayraktar dk. 21 x), Fernando xx, Ndao x (Poli dk. 21 x), Doğukan Sinik xxx, Luiz Adriano xx, Haji Wright x

Yedekler: Mehmet Ataberk, Bahadır Öztürk, Nuri Şahin, Milosevic, Fredy, Ghacha, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı

Teknik Direktör: Nuri Şahin

Kayserispor: Lung xx, Ramazan Civelek xx, Hosseini xx, Mert Çetin xx, Carole xx, Kemen xx, Onur Bulut xx, Attamah xx, Bertolacci xx, Thiam xx, Gavranovic xx

Yedekler: Bilal, Kolovetsios, Cardoso, Mustafa Pektemek, Emre Demir, Uğur Demirok, Emrah Başsan, İlhan Parlak, İbrahim Akdağ, Campanharo

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Sarı kart: Mert Çetin (Kayserispor) - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / Spor

Spor Toto Süper Lig, Hakan Özmert, Antalyaspor, Kayserispor, Spor, Haberler

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