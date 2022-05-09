Spor Toto Süper Lig: Altay: 1 Giresunspor: 1 (Maç sonucu)
- Güncelleme:
Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Giresunspor'u konuk eden Altay, rakibi ile 1-1 berabere kaldı.
Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Giresunspor'u konuk eden Altay, rakibi ile 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (ikinci yarı)
48. dakikada Martin Rodriguez'in pasında, ceza yayı önünde topa gelişine vuran Kappel'in şutu az farka auta gitti.
60. dakikada kornerden gelen topu Cebrail ceza sahası içinde yolladı. Kale önünde topla buluşan Kappel, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1
72. dakikada Poko'nun pasında sağ kanatta topla buluşan Kappel, kaleciyle karşı karşıya kaldı ancak kaleci gole izin vermedi.
87. dakikada Martin Rodriguez'in soldan ortasında topa gelişine vuran Thaciano'nun şutu direğe çarparak oyun alanına döndü.
Stat: Alsancak Mustafa Denizli
Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Tarık Ongun xx
Altay: Cihan Topaloğlu xx, Eric Björkander xx, Cebrail Karayel xx, Zeki Yıldırım xx (Nurettin Küçükdeniz dk. 83 ?), Martin Rodriguez xx, Thaciano xx, Andre Poko xx, Khaly Thiam xx, Leandro Kappel xx, Ahmed Rayyan x (Erdem Özcan dk. 60 x), Kazımcan Karataş x (Eren Erdoğan dk. 59 x)
Yedekler: Ozan Evrim Özenç, Mohammad Naderi, Tolga Ünlü, Tugay Gündem, İbrahim Öztürk, Ceyhun Gülselam, Efe Sarıkaya
Teknik Direktör: Sinan Kaloğlu
Giresunspor: Onurcan Piri xx, Zeki Yavru xx (Hayrullah Bilazer dk. 71 x), Alexis Perez xx, Emre Taşdemir x (Serginho dk. 62 x), Hamidou Traore xx, Fousseni Diabate xx, Muhammed Gümüşkaya x (Aziz Behich dk. 62 x), Chiquinho xx, Flavio xx, Sergen Piçinciol xx, Umut Nayir xx
Yedekler: Göktan Cörüt, Okan Kocuk, Fatih Yılmaz, Gökdeniz Karadeniz, Furkan Kütük, Anıl Yiğit Çınar, Şahin Dik
Teknik Direktör: Hakan Keleş
Goller: Umut Nayir (dk. 28) (Giresunspor), Leandro Kappel (dk. 60) (Altay)
Sarı kartlar: Alexis Perez, Emre Taşdemir, Sergen Piçinciol, Aziz Behich (Giresunspor) - İZMİR