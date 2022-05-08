Spor Toto Süper Lig: Altay: 0 Giresunspor: 1 (İlk yarı)
- Güncelleme:
Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Altay, Giresunspor'u konuk ediyor.
Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Altay, Giresunspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı Karadeniz ekibinin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (ilk yarı)
13. dakikada Poko'nun pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Kappel, penaltı noktası üzerinde kaleciyle karşı karşıya kaldı ancak kaleci Onurcan topa sahip oldu.
28. dakikada kornerden gelen topa kafayla vuran Muhammed Gümüşkaya'nın topu kaleciden döndü. Dönen topa Flavio dokundu ancak kaleci yine gole izin vermedi. Kaleciden dönen topu tamamlayan Umut Nayir, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1
Stat: Alsancak Mustafa Denizli
Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Tarık Ongun xx
Altay: Cihan Topaloğlu xx, Eric Björkander xx, Cebrail Karayel xx, Zeki Yıldırım xx, Martin Rodriguez xx, Thaciano xx, Andre Poko xx, Khaly Thiam xx, Leandro Kappel xx, Ahmed Rayyan xx, Kazımcan Karataş xx
Yedekler: Ozan Evrim Özenç, Mohammad Naderi, Tolga Ünlü, Tugay Gündem, Eren Erdoğan, İbrahim Öztürk, Ceyhun Gülselam, Nurettin Küçükdeniz, Erdem Özcan, Efe Sarıkaya
Teknik Direktör: Sinan Kaloğlu
Giresunspor: Onurcan Piri xx, Zeki Yavru xx, Alexis Perez xx, Emre Taşdemir xx, Hamidou Traore xx, Fousseni Diabate xx, Muhammed Gümüşkaya xx, Chiquinho xx, Flavio xx, Sergen Piçinciol xx, Umut Nayir xx
Yedekler: Göktan Cörüt, Okan Kocuk, Aziz Behich, Hayrullah Bilazer, Fatih Yılmaz, Gökdeniz Karadeniz, Furkan Kütük, Serginho, Anıl Yiğit Çınar, Şahin Dik
Teknik Direktör: Hakan Keleş
Gol: Umut Nayir (dk. 28) (Giresunspor)
Sarı kartlar: Alexis Perez, Emre Taşdemir (Giresunspor) - İZMİR