Spor Toto Süper Lig: Altay: 0 Giresunspor: 1 (İlk yarı) - Haberler

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Spor Toto Süper Lig: Altay: 0 Giresunspor: 1 (İlk yarı)

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Spor Toto Süper Lig: Altay: 0 Giresunspor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Altay, Giresunspor'u konuk ediyor.

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Altay, Giresunspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı Karadeniz ekibinin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (ilk yarı)

13. dakikada Poko'nun pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Kappel, penaltı noktası üzerinde kaleciyle karşı karşıya kaldı ancak kaleci Onurcan topa sahip oldu.

28. dakikada kornerden gelen topa kafayla vuran Muhammed Gümüşkaya'nın topu kaleciden döndü. Dönen topa Flavio dokundu ancak kaleci yine gole izin vermedi. Kaleciden dönen topu tamamlayan Umut Nayir, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

Stat: Alsancak Mustafa Denizli

Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Tarık Ongun xx

Altay: Cihan Topaloğlu xx, Eric Björkander xx, Cebrail Karayel xx, Zeki Yıldırım xx, Martin Rodriguez xx, Thaciano xx, Andre Poko xx, Khaly Thiam xx, Leandro Kappel xx, Ahmed Rayyan xx, Kazımcan Karataş xx

Yedekler: Ozan Evrim Özenç, Mohammad Naderi, Tolga Ünlü, Tugay Gündem, Eren Erdoğan, İbrahim Öztürk, Ceyhun Gülselam, Nurettin Küçükdeniz, Erdem Özcan, Efe Sarıkaya

Teknik Direktör: Sinan Kaloğlu

Giresunspor: Onurcan Piri xx, Zeki Yavru xx, Alexis Perez xx, Emre Taşdemir xx, Hamidou Traore xx, Fousseni Diabate xx, Muhammed Gümüşkaya xx, Chiquinho xx, Flavio xx, Sergen Piçinciol xx, Umut Nayir xx

Yedekler: Göktan Cörüt, Okan Kocuk, Aziz Behich, Hayrullah Bilazer, Fatih Yılmaz, Gökdeniz Karadeniz, Furkan Kütük, Serginho, Anıl Yiğit Çınar, Şahin Dik

Teknik Direktör: Hakan Keleş

Gol: Umut Nayir (dk. 28) (Giresunspor)

Sarı kartlar: Alexis Perez, Emre Taşdemir (Giresunspor) - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / Spor

Spor Toto Süper Lig, Giresunspor, Karadeniz, Altay, Spor, Haberler

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