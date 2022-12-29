Spor Toto Süper Lig: Alanyaspor: 2 Kayserispor: 0 (İlk yarı) Spor Haberleri Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Alanyaspor, Kayserispor'u konuk ediyor. Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Alanyaspor, Kayserispor'u konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı Alanyaspor'un 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Maçtan dakikalar (İlk yarı) 15. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Emrah Başsan'ın sağ çaprazdan şutunda kaleci Runarsson gole izin vermedi. 21. dakikada Lusamba'nın sol köşeden ceza sahası içine ortaladığı topu Cavaleiro, Ahmed Hassan'a doğru indirdi. Düzgün bir vuruş yapan Ahmed Hassan meşin yuvarlağı filelere yolladı. 1-0. 36. dakikada kaleci Runnarsson'un savunma arkasına uzun pasıyla buluşan Yusuf Özdemir topu kalecinin üstünden ağlara gönderdi. 2-0 Stat: Kırbıyık Holding Hakemler: Tugay Kaan Numanoğu xx, Bilal Gölen xx, Osman Gökhan Bilir xx Alanyaspor: Runarsson xx, Fatih Aksoy xx, Fer xx, Furkan Bayır xx, Candeias xx, Lusamba xx, Umut Güneş xx, Yusuf Özdemir xxx, Efecan Karaca xx, Cavaleiro xx, Ahmed Hassan xxx Yedekler: Yusuf Karagöz, Ferhat, Efkan Bekiroğlu, Eduardo, Rassoul, Pereira, Balkovec, İsmail Zehir, Çağan Kayra Erciyas, Oğuz Aydın Teknik Direktör: Francesco Farioli Kayserispor: Bilal Bayazıt xx, Onur Bulut xx, Kolovetsios xx, Carole xx, Ramaza Civelek xx, Campanharo xx, Cardoso xx, Mensah xx, Emrah Başsan xx, Gökhan Sazdağı xx, Gavranovic xx Yedekler: Cenk Gönen, Ali Kerimi, Mustafa Pektemek, Mane, İlhan Parlak, Baran Ali Gezek, Talha Sarıaslan, Arif Kocaman, Uzodimma, Ackah Teknik Direktör: Çağdaş Atan Goller: Ahmed Hassan (dk. 21), Yusuf Özdemir (dk. 36) (Alanyaspor) Sarı kartlar: Yusuf Özdemir, Cavaleiro (Alanyaspor), Mensah (Kayserispor) - ANTALYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Aytemiz Alanyaspor Ahmed Hassan Kayserispor Spor Haberler

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