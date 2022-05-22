Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 7 Göztepe: 0 (Maç sonucu) - Haberler

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Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 7 Göztepe: 0 (Maç sonucu)

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 7 Göztepe: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında Adana Demirspor, evinde Göztepe'yi ağırlıyor.

Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında Adana Demirspor, evinde Göztepe'yi ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı 7-0 ev sahibi takımın galibiyetiyle tamamlandı. Bu skorla mavi-lacivertli ekip 26 sene sonra çıktığı Spor Toto Süper Lig'i 9. sırada bitirdi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

59. dakikada Göztepe'de Efe Can'ın ceza yayı sağ tarafından sol ayağıyla uzak köşeye doğru yaptığı sert vuruş üstten auta gitti.

61. dakikada Adana Demirspor'da sağ kanattan savunma arkasına sarkan Akintola topu yerden altıpasa doğru gönderdi. Balotelli gelişine sağ ayağıyla düzgün bir vuruş yaparak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 6-0

70. dakikada Adana Demirspor'da ceza yayı sol tarafından ceza sahasına giren Balotelli, Atakan'dan şık hareketlerle sıyrıldıktan sonra uzak köşeye doğru bir vuruş yaparak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 7-0

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Adem Cinek xx, Bilal Gölen xx, Kamil Çetin xx

Adana Demirspor: Vedat xx, İsmail xx, Samet xx (Semih dk. 72 x), Tayyip xx (Simon Deli dk. 46 x), Alper xx, Gökhan xx, Mustafa xx (Hijran Ali dk. 72 x), Yunus xx (Rassoul dk. 82 ?), Erhun xx, Vargas xx, Balotelli xx

Yedekler: Muric, Alper, Sinan, Akintola, Bjarnason, Dokovic, Rassoul

Teknik Direktör: Vincenzo Montella

Göztepe: Arda x, Atakan x, Kahraman xx, Mihojevic xx, Kerim xx (Baku dk. 46 x), Efe xx, Yalçın xx (Atalay dk. 90 ?), Berkan xx, Tijanic xx (Yusuf dk. 90 ?), Ege xx (Yunus dk. 90 ?), Di Santo xx (İzzet dk. 82 ?)

Yedekler: Eren, Kaan, Burak, Arda, Mete

Teknik Sorumlu: Dilaver Mutlu

Goller: Atakan (dk. 25 kk.), Balotelli (dk. 33,36,44,61 ve 70), Erhun (dk. 45) (Adana Demirspor)

Sarı Kartlar: Yalçın, Berkan (Göztepe) - ADANA

İhlas Haber Ajansı / Spor

Spor Toto Süper Lig, Adana Demirspor, Göztepe, Adana, Spor, Haberler

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