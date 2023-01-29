Spor Toto Süper Lig: A. Hatayspor: 2 Trabzonspor: 1 (Maç sonucu) Spor Haberleri Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında A. Hatayspor, sahasında karşılaştığı Trabzonspor'u 1-0 mağlup etti. Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında A. Hatayspor, sahasında karşılaştığı Trabzonspor'u 1-0 mağlup etti. Maçtan dakikalar (İkinci yarı) 47. dakikada Bertuğ'un kafayla indirdiği topu ceza sahası yayına yakın noktada alan El Kaabi ceza sahası içine girip sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1 50. dakikada Boudjemaa'nın pasında sağ kanatta topla buluşan Lobjanidze ceza sahasına doğru ortaladı, ön direkte bulunan Bertuğ kafa vuruşu ile meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1 59. dakikada Adekugbe'nin sol kanattan ortasına Bertuğ ceza sahası içinde bomboş pozisyonda vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gitti. 88. dakikada Bakasetas'ın ceza sahasına ortasına Hugo istediği kafa vuruşunu yapamadı. Daha sonra topu Umut Bozok'un altpas çizgisi önünde bomboş pozisyonda şutunda kaleci Erce meşin yuvarlağı kornere çeldi. 89. dakikada Bakasetas'ın sağdan kullandığı köşe vuruşunda Umut Bozok ön direkte dokundu kaleci Erce, son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi. 90+1. dakikada Riberio soldan hızla ceza sahasına girdi, şık pasında topla buluşan Ze Luis'in şutunda meşin yuvarlak direkten döndü. 90+10. dakikada hızlı gelişen Hatayspor atağında Ze Luis'in ceza sahasına girmeden sağında bulunan Lobjanidze'ye pasını aktardı, onun müsait pozisyonda sert şutunda meşin yuvarlak az farkla dışarıya gitti. Stat: Hatay Hakemler: Zorbay Küçük xx, Ekrem Kan xx, Osman Gökhan Bilir xx Hatayspor: Erce xx, Adekugbe xx, Recep Yılmaz x, Burak Bekaroğlu xx, Kamil xx, Onur xx (Ribeiro dk. 46 xx), Musa xx (Aabid dk. 70 xx), Boudjemaa xxx (Jeremy Dudziak dk. 90 ?), Kaan xx (El Kaabi dk. 46 xxx), Lobjanidze xxx, Bertuğ xxx (Ze Luis dk. 81 xx) Yedekler: Abdullah Yiğiter, Kerim Alıcı, Engin Can Aksoy, Sadık Baş, Christian Atsu Teknik Direktör: Volkan Demirel Trabzonspor: Uğurcan x, Eren x, Hugo x, Bartra x, Peres x (Larsen dk. 72 x), Siopis xx (Doğucan Haspolat dk. 72 x), Bakasetas xx, Bardhi xx (Trezeguet dk. 56 x), Yusuf x (Umut Bozok dk. 55 x), Djaniny x (Lahtimi dk. 82 ?), Gomez x Yedekler: Taha Tepe, Hüseyin Türkmen, Denswil, Abdülkadir Ömür, Naci Ünüvar Teknik Direktör: Abdullah Avcı Goller: Bardhi (dk. 9) (Trabzonspor), El Kaabi (dk. 47), Bertuğ (dk. 50) (Hatayspor) Sarı kartlar: Uğurcan, Peres (Trabzonspor), Musa Çağıran, Boudjemaa, Riberio, Kamil Ahmet (Hatayspor) - HATAY Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Trabzonspor Hatayspor Ze Luis Spor Haberler

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