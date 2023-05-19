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Spor Toto Süper Lig 35. Hafta Maçları Başlıyor

Spor Toto Süper Lig 35. Hafta Maçları Başlıyor

Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig'de 35. hafta yarın oynanacak 3 karşılaşmayla başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde 35. haftanın programı verildi.

Spor Toto Süper Lig'de 35. hafta yarın oynanacak 3 karşılaşmayla başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde 35. haftanın programı şöyle:

Yarın:

16.00 Kasımpaşa-İstanbulspor (Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Yukatel Kayserispor-Corendon Alanyaspor (RHG Enertürk Enerji)

19.00 Galatasaray-Demir Grup Sivasspor (Nef)

21 Mayıs Pazar:

16.00 HangiKredi Ümraniyespor-MKE Ankaragücü (Ümraniye Şehir)

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Medipol Başakşehir (Corendon Airlines Park)

19.00 Adana Demirspor-Beşiktaş (Yeni Adana)

22 Mayıs Pazartesi:

20.00 Trabzonspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Şenol Güneş)

Kaynak: AA / Spor

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