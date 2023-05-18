Spor Toto Süper Lig 34. hafta maçları tamamlandı

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray liderliğini sürdürürken, Fenerbahçe ve Beşiktaş da üst sıralardaki yerlerini korudu. Küme düşme hattındaki takımlar da hükmen galibiyetlerle puanlarını artırdı. Maç sonuçları ve puan durumu haberimizde.

Spor Toto Süper Lig'de 34. hafta maçları tamamlandı.

Haftanın kapanış müsabakasında Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti. Sarı-lacivertli ekip, puanını 71'e çıkardı ve averajla ikinci sıradaki yerini korudu.

Lider Galatasaray, deplasmanda İstanbulspor'a 2-0 üstünlük kurarak puanını 76 yaptı. Sarı-kırmızılı takım, bitime 4 hafta kala en yakın rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş ile arasındaki 5 puanlık farkı korumayı başardı.

Galatasaray'ın şampiyonluk yarışındaki diğer rakibi Beşiktaş ise Gaziantep FK'nin ligden çekilmesi nedeniyle bu hafta hükmen galip ilan edildi. Siyah-beyazlılar, 71 puan ve averajla 3. sırada yer aldı.

Küme düşme hattındaki takımlardan 16. sıradaki Bitexen Giresunspor, Atakaş Hatayspor'un ligden çekilmesi gerekçesiyle hükmen galip ilan edildi ve puanını 31'e yükseltti. Ligin 17. basamağında bulunan HangiKredi Ümraniyespor ise Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı ve puanını 27'ye çıkardı.

Ligin 34. haftasında oynanan 7 karşılaşmanın sadece 1'ini ev sahibi takım kazandı, 4'ünden konuk ekipler galip ayrıldı. İki müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Bu maçlarda toplam 21 gol kaydedildi.

Sonuçlar

Süper Lig'in 34. haftasında oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa: 1-2

İstanbulspor-Galatasaray: 0-2

Corendon Alanyaspor-Arabam.com Konyaspor: 0-3

Medipol Başakşehir-HangiKredi Ümraniyespor: 1-1

MKE Ankaragücü-Fraport TAV Antalyaspor: 1-1

VavaCars Fatih Karagümrük-Adana Demirspor: 2-3

Fenerbahçe-Trabzonspor: 3-1

NOT: Yukatel Kayserispor, haftayı bay geçti. Beşiktaş ile Giresunspor ise rakipleri Gaziantep FK ve Atakaş Hatayspor'un ligden çekilmesi sebebiyle hükmen galip ilan edildi.

Puan durumu

Ligin 34. haftasında oynanan maçların ardından oluşan puan durumu şöyle: