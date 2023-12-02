Spor Toto, RK Sloboda'yı Ankara'da konuk edecek
Hentbol EHF Erkekler Avrupa Kupası 3. tur rövanş maçında Spor Toto, Bosna Hersek'in RK Sloboda takımını Ankara'da konuk edecek. İlk maçta Spor Toto, RK Sloboda ekibine deplasmanda yenilmişti.
Hentbol EHF Erkekler Avrupa Kupası 3. tur rövanş maçında Spor Toto, yarın Bosna Hersek'in RK Sloboda takımını Ankara'da konuk edecek.
Spor Toto-RK Sloboda karşılaşması, Türkiye Hentbol Federasyonu Prof. Dr. Yaşar Sevim Salonu'nda saat 16.00'da başlayacak.
İlk maçta Spor Toto, RK Sloboda ekibine deplasmanda 34-25 yenilmişti. Turu geçen takım, Hentbol EHF Erkekler Avrupa Kupası'nda son 16'ya kalacak.