Spor Toto, Rize Belediyespor'u Farklı Geçti

Spor Toto, Hentbol Erkekler Süper Lig'in 4. hafta maçında Rize Belediyespor'u 44-30 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. İlk yarıyı da 23-13 önde kapatan Spor Toto, maçı rahat bir skorla tamamladı.

Ardventure Hentbol Erkekler Süper Lig'in 4. hafta karşılaşmasında Spor Toto, konuk ettiği Rize Belediyespor'u 44-30 yendi.

Ankara'da THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk devresini de 23-13 Spor Toto üstün tamamlarken, karşılaşmadan da 44-30 üstün ayrıldı.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
