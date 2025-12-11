Hentbol: Ardventure Erkekler Süper Ligi
Adventure Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 17. haftasında Spor Toto, Rize Belediyespor'u deplasmanda 40-30 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Karşılaşmanın ilk yarısını 20-9 önde tamamlayan Spor Toto, ikinci yarıda da rakibinin üstünlüğünü sürdürdü.
Ardventure Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 17. haftasında Spor Toto, Rize Belediyespor'u deplasmanda 40-30 yendi.
Yenişehir Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk yarısını Spor Toto, 20-9 önde tamamladı.
Mücadelenin ikinci yarısında da üstünlüğünü koruyan konuk takım, maçtan 40-30 galip ayrıldı.
Kaynak: AA / Ayfer Koçal - Spor