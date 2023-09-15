Spor Toto, Nilüfer Belediyespor'u mağlup etti
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 3. haftasında Spor Toto, Nilüfer Belediyespor'u 34-28 mağlup etti. Spor Toto üçüncü maçından da galibiyetle ayrılarak 6 puanla liderliğini sürdürürken, Nilüfer Belediyespor ise ikinci yenilgisini alarak 2 puanda kaldı.
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 3. haftasında Spor Toto, Nilüfer Belediyespor'u 34-28 mağlup etti.
THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Spor Salonu'nda oynanan haftanın kapanış maçında Spor Toto ilk yarıyı 16-12 önde tamamladı. İkinci yarıda farkı artırtan ev sahibi ekip sahadan 34-28 galip ayrıldı.
Spor Toto üçüncü maçından da galibiyetle ayrılarak 6 puanla liderliğini sürdürürken, ikinci yenilgisini alan ve 2 puanda kalan Nilüfer Belediyespor haftayı 8. sırada tamamladı.
Kaynak: AA / Spor