Spor Toto, Nilüfer Belediyespor'u mağlup etti

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 3. haftasında Spor Toto, Nilüfer Belediyespor'u 34-28 mağlup etti. Spor Toto üçüncü maçından da galibiyetle ayrılarak 6 puanla liderliğini sürdürürken, Nilüfer Belediyespor ise ikinci yenilgisini alarak 2 puanda kaldı.