Spor Toto Muaythai Süper Ligi Finali İstanbul'da Gerçekleştirilecek
Türkiye Muaythai Federasyonu tarafından düzenlenen Spor Toto Muaythai Süper Ligi finali, 12 Ocak Cuma günü İstanbul'da yapılacak. Şampiyon olan sporcular, Türkiye'yi 2024 Avrupa Muaythai Şampiyonası'nda temsil edecek.
Spor Toto Muaythai Süper Ligi finali, 12 Ocak Cuma günü İstanbul'da gerçekleştirilecek.
Türkiye Muaythai Federasyonunun açıklamasına göre, 2024 Avrupa Şampiyonası Milli Takım Seçmesi niteliği taşıyan turnuva, Prof. Dr. Turgay Atasü Spor Salonu'nda yapılacak.
Spor Toto Muaythai Süper Ligi sonunda şampiyon olan sporcular, Türkiye'yi 2024 Avrupa Muaythai Şampiyonası'nda temsil edecek.
Organizasyonun basın toplantısı, 11 Ocak Perşembe günü Avcılar Belediyesi Firuzköy Sosyal Tesisleri'nde düzenlenecek.