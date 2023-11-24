Spor Toto Muaythai Süper Ligi 2. Ayak Turnuvası Balıkesir'de düzenlenecek
Türkiye Muaythai Federasyonu tarafından düzenlenen Spor Toto Muaythai Süper Ligi 2. Ayak Turnuvası, Balıkesir'de gerçekleştirilecek. Turnuva, 25-26 Kasım tarihlerinde Kurtdereli Spor Salonu'nda yapılacak ve 2024 Avrupa Şampiyonası için milli takım seçmesi niteliği taşıyacak. Şampiyon sporcular, Türkiye'yi 2024 Avrupa Muaythai Şampiyonası'nda temsil edecek.
Spor Toto Muaythai Süper Ligi 2. Ayak Turnuvası, Balıkesir'de gerçekleştirilecek.
Türkiye Muaythai Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 2024 Avrupa Şampiyonası için milli takım seçmesi niteliği taşıyan Spor Toto Muaythai Süper Ligi 2. Ayak Turnuvası, 25-26 Kasım tarihlerinde Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde Kurtdereli Spor Salonu'nda düzenlenecek.
Muaythai Süper Ligi sonunda şampiyon sporcular milli takım olarak Türkiye'yi 2024 Avrupa Muaythai Şampiyonası'nda temsil edecek.