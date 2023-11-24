Haberler ›› Spor ›› Spor Toto Muaythai Süper Ligi 2. Ayak Turnuvası Balıkesir'de düzenlenecek

Spor Toto Muaythai Süper Ligi 2. Ayak Turnuvası Balıkesir'de düzenlenecek

Türkiye Muaythai Federasyonu tarafından düzenlenen Spor Toto Muaythai Süper Ligi 2. Ayak Turnuvası, Balıkesir'de gerçekleştirilecek. Turnuva, 25-26 Kasım tarihlerinde Kurtdereli Spor Salonu'nda yapılacak ve 2024 Avrupa Şampiyonası için milli takım seçmesi niteliği taşıyacak. Şampiyon sporcular, Türkiye'yi 2024 Avrupa Muaythai Şampiyonası'nda temsil edecek.