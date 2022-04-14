Spor Toto Muaythai Süper Lig, 10 Mayıs'ta Ankara'da başlayacak

Spor Toto Muaythai Süper Lig'in 1'inci ayağı 10 Mayıs'ta Ankara'da yapılacak.

Türkiye Muaythai Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, lig organizasyonu için ilk toplantı Ankara'da gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız, 10 Mayıs'ta başlayacak lige katılacak sporcuların eşleşmeler ve programlarının hazırlandığını belirtti.

Organizasyonun planlandığı gibi gerçekleştirileceğini vurgulayan Yıldız, "Stratejik plana sadık kalarak 9 ayak süper lig yapmayı hedefliyoruz. Spor Toto Muaythai Süper Lig'e katılacak sporculara başarılar dileriz." ifadelerini kullandı.