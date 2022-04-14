Spor Toto Muaythai Süper Lig, 10 Mayıs'ta Ankara'da başlayacak - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Spor Toto Muaythai Süper Lig, 10 Mayıs'ta Ankara'da başlayacak

AA - Muhammed Boztepe - Spor
Spor Toto Muaythai Süper Lig, 10 Mayıs'ta Ankara'da başlayacak

Spor Toto Muaythai Süper Lig'in 1'inci ayağı 10 Mayıs'ta Ankara'da yapılacak.

Spor Toto Muaythai Süper Lig'in 1'inci ayağı 10 Mayıs'ta Ankara'da yapılacak.

Türkiye Muaythai Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, lig organizasyonu için ilk toplantı Ankara'da gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız, 10 Mayıs'ta başlayacak lige katılacak sporcuların eşleşmeler ve programlarının hazırlandığını belirtti.

Organizasyonun planlandığı gibi gerçekleştirileceğini vurgulayan Yıldız, "Stratejik plana sadık kalarak 9 ayak süper lig yapmayı hedefliyoruz. Spor Toto Muaythai Süper Lig'e katılacak sporculara başarılar dileriz." ifadelerini kullandı.

AA / Muhammed Boztepe - Spor

Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title